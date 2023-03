Hosokawa Alpine AG feiert 125-jähriges Bestehen

Jubiläum

Im Jahr 1900 begann am Stammsitz der Hosokawa Alpine in Göggingen die Produktion. Seither wurde der Standort kontinuierlich ausgebaut und mehrfach modernisiert. Foto: Hosokawa Alpine AG

Die Hosokawa Alpine AG ist in Augsburg ein Big Player in der Pulververarbeitung und Blasfolienherstellung. Jetzt kann das Unternehmen stolz auf 125 Jahre Firmengeschichte zurückblicken. So feiert das Team das jubiläum.

Mit seinem 125-jährigen Bestehen feiert die Hosokawa Alpine AG in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Seit vielen Jahren hat sich das Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagebau am Markt platziert und kann auf ein stetiges Wachstum zurückschauen, das neue Niederlassungen, Geschäftsbereiche sowie mehrere Tochterfirmen im In- und Ausland umfasst. „Wir blicken stolz auf unsere lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte mit hoher Innovationsfähigkeit zurück“, sagt Dr. Antonio Fernández, Vorstandsvorsitzender der Hosokawa Alpine AG. Für das Jubiläum sind mehrere Aktionen geplant, unter anderem ein großes Familienfest im Sommer. „Der Erfolg von Hosokawa Alpine ist vor allem der Erfolg unserer Mitarbeiter,“ betont Fernández. „Das möchten wir entsprechend würdigen.“

Eine bewegte Firmengeschichte

Seit ihrem Gründungsjahr durch den Eisendreher Otto Holzhäuer im Jahr 1898 hat das Unternehmen Einiges erlebt. Was mit einer bescheidenen Werkstatt in Augsburg und mit der Produktion von Fischbeinstreckmaschinen begann, hat sich im Lauf der Jahrzehnte Schritt für Schritt zu einem internationalen Unternehmen entwickelt. Seinen Anfang nahm die Produktion in Göggingen im Jahr 1900, wo sich auch heute noch der Hauptfirmensitz befindet. 1903 folgte das erste Patent für die Universal-Zerkleinerungs-Maschine „Triumph“, die bereits damals in ganz Europa bei den Kunden Zuspruch fand. 1909 kam es schließlich zur Namensänderung der Firma zu „Alpine Maschinenfabrik-Gesellschaft m.b.H.“. Dem Bezug auf die Alpen ist das Unternehmen auch heute noch treu geblieben.

Hosokawa Alpine expandiert nach den Weltkriegen

Nach turbulenten Jahrzehnten voller Unsicherheiten aufgrund der beiden Weltkriege kam es in den 1950er Jahren dann zu einer großen Expansionsphase. 1960 wurde infolge einer intensiven Beschäftigung mit der Entwicklung von Kunststoffverarbeitung der neue Geschäftsbereich für die Herstellung von Folienblasanlagen gegründet, das zweite Standbein neben den Zerkleinerungsmaschinen. 1987 erfolgte mit der Übernahme durch die Hosokawa Micron Corporation dann die Umfirmierung zur heutigen Hosokawa Alpine AG. Dies ebnete den Weg für die Gründung von Tochtergesellschaften und eine stetige Internationalisierung sowie Übernahmen innerhalb Deutschlands. Neben der Eröffnung eines neuen Logistikzentrums auf dem Gelände des Augsburger Güterverkehrszentrums 2020 wurden auch die Testzentren des Unternehmens in den vergangenen Jahren stetig erweitert, zuletzt 2021 durch ein auf Anwendungen aus der Lebensmittelbranche ausgelegtes Technikum.

Verbundenheit mit Augsburg

Aller Internationalisierung zum Trotz befindet sich der Hauptsitz der Hosokawa Alpine AG auch nach all den Jahren noch in Augsburg – und das soll auch so bleiben. Das Unternehmen fühlt sich seiner schwäbischen Heimat zutiefst verbunden: „Augsburg ist Teil unserer Geschichte und Identität. Hier haben wir unsere Innovationen entwickelt und in die ganze Welt getragen. Daran halten wir fest,“ macht Fernández deutlich.