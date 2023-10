Ausbildungsbeginn

20 Azubis starten bei Hosokawa Alpine ins Berufsleben. Foto: Hosokawa Alpine

Hosokawa Alpine bildet dieses Jahr in sieben verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Unter den neuen Azubis sind fünf Industriemechaniker, ein Konstruktionsmechaniker, zwei Mechatroniker, drei Zerspanungsmechaniker, zwei Fachkräfte für Lagerlogistik, ein Industriekaufmann sowie zwei Technische Produktdesigner. Zwei Auszubildende starten in den dualen Studiengängen Maschinenbau und Wirtschaftsinformatik. Neu in diesem Jahr sind Studierende mit vertiefter Praxis in den Studiengängen Maschinenbau, Mechatronik sowie Umwelt- und Verfahrenstechnik.

Qualifizierte Ausbildungspolitik als Antwort auf Fachkräftemangel

Beim Augsburger Maschinen- und Anlagenbauer sind insgesamt 59 Auszubildende beschäftigt, 19 von ihnen im Rahmen eines dualen Studiums. Thomas Reichenzeller, Personalleiter bei Hosokawa Alpine, und Vorstandsvorsitzender Dr. Antonio Fernández heißen die 20 Auszubildenden willkommen. „Jungen Menschen bieten wir viele Einstiegsmöglichkeiten an, und zwar in ein globales Industrieunternehmen. Darüber hinaus sind wir stolz auf unsere hohe Übernahmequote. Gerade in diesen Zeiten wissen wir um unsere Ausbildungsverantwortung in der Region. Eine unserer Antworten auf den Fachkräftemangel ist eine konsequente, qualifizierte Ausbildungspolitik“, betont Fernández.

Individuelle Karrierewege für Auszubildende

Für einen reibungslosen Start sorgt das Unternehmen auch in diesem Jahr mit den „Einführungstagen“. In den ersten Wochen erhalten die Auszubildenden alle wichtigen Informationen über das Unternehmen, die Produkte und den Ablauf der Ausbildung. Hosokawa Alpine präsentiert sich mit einem Ausbildungsangebot sowohl im gewerblichen als auch im kaufmännischen Bereich. Immer beliebter werden dabei auch die dualen Studiengänge. Unabhängig vom eingeschlagenen Ausbildungsweg legt Hosokawa Alpine nach eigenen Angaben großen Wert auf die interne fachliche Weiterbildung der Azubis und ergänzt die Berufsschullehre durch unternehmensinterne Zusatzangebote über den Alpine Campus.