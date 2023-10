hi.re: SportBrain gründet neue Agentur für Digitales Recruiting in Augsburg

Neugründung

Christoph von Külmer (links) und Oliver Nowotny (rechts) gründen die Agentur „hi.re“ für die Zukunftsthemen von Unternehmen - Digitales Recruiting und Employer Branding. Foto: SportBrain

In Zeiten des Fachkräftemangels ist Recruiting eines der großen Themen der regionalen Unternehmen. Diesen Markt will jetzt die neue Agentur hi.re erobern. Wie sieht ihre Strategie dazu aus?

Das Team der Digitalagentur SportBrain freut sich über die Bekanntgabe einer Neugründung. Die Agentur „hi.re“ ist auf Digitales Recruiting und Employer Branding spezialisiert. Sie will künftig Unternehmen dabei unterstützen, talentierte Fachkräfte zu gewinnen und die Arbeitgebermarke zu stärken. Mit dieser Expansion greifen SportBrain und „hi.re“ aktiv den Wachstumsmarkt des Social Recruitings an.

Weshalb wurde „hi.re“ gegründet?

Die Gründung von „hi.re“ erfolgt vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung des digitalen Recruitings und Employer Brandings in einer sich schnell verändernden Geschäftswelt. Die Agentur besteht zu Beginn aus einem 25-köpfigen Team von Spezialisten für Social und Paid Media, Content-Produktionen und Websites, die über langjährige Erfahrung in den Bereichen Personalmarketing und Markenentwicklung verfügen. Die operative Geschäftsführung der Agentur übernehmen Oliver Nowotny und Christoph von Külmer.

„Auf den klassischen Wegen wird es für Personalabteilungen immer schwieriger, passende und qualifizierte Mitarbeitende im ‚War of Talents‘ zu erreichen. Mit der Unterstützung von „hi.re“ als Agentur für Digitales Recruiting und Employer Branding sollen Unternehmen künftig ihre traditionellen Recruitingprozesse aufbrechen und sich mit einer ausgereiften Strategie auf den geeigneten Kanälen in neuem und modernem Gewand präsentieren“, erklärt CEO Oliver Nowotny.

Mit diesem Konzept geht „hi.re“ an den Start

Die Kernleistungen von „hi.re“ stellen vorrangig die strategische Entwicklung und Umsetzung diverser Maßnahmen für Digitales Recruiting dar. Konkret sollen durch die Zusammenarbeit die gewünschten Zielgruppen direkter angesprochen werden. Nebenbei soll die Stärkung der Arbeitgebermarken von Unternehmen durch eine digitale Präsenz erfolgen. Unternehmen konkretisieren ihre Vorhaben mit „hi.re“ durch unterschiedliche Leistungen wie die Produktion von Recruiting- Videos, den Aufbau von Social-Media-Kanälen und Karrierewebsites sowie Google Ads, Google Jobs oder bezahlte Social Media Kampagnen.

„Das gesamte Team von SportBrain ist stolz darauf, die Ausgründung von „hi.re“ bekanntgeben zu dürfen. Mit „hi.re“ konzipieren, kreieren, realisieren und steuern wir genau die Inhalte, die Un­ternehmen benötigen, um Fachkräfte zu begeistern und einzigartige Candidate Experiences zu schaffen“, sagt Christoph von Külmer, Geschäftsführer von „hi.re“.

Über Oliver Nowotny und Christoph von Külmer

Oliver Nowotny wechselte im Jahr 2021 als Director Content & New Business zur Agentur Sport­Brain. Seit 2023 ist er im Zweiergespann mit Christoph von Külmer als Geschäftsführer tätig. Er verantwortet die Bereiche Content, Website Development und People & Culture, kümmert sich aber auch um das Leadership Development und das Employer Branding der Agentur. Seine gesamte Expertise in diesen Themenfeldern bringt er nun zusätzlich als Geschäftsführer und Gründer bei „hi.re“ ein. An seiner Seite steht weiterhin auch Christoph von Külmer, der die Agentur SportBrain im Jahr 2010 gründete. Er ist bei „hi.re“ hauptverantwortlich für die Bereiche Employer Branding Strategie, Social Media Strategie und Linkedin Corporate Ambassador Programme.