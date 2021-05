Gute Bewertung für Studiengänge der Uni Augsburg

Die Universität Augsburg ist mit verschiedenen Fächern in dem CHE Hochschulranking 2021vertreten. In der Forschung glänzt das Fach Geographie: Hier wurde in den Kategorien „Veröffentlichungen pro WissenschaftlerIn“ und „Promotionen pro ProfessorIn“ jeweils die Spitzengruppe erreicht.

So haben die Fächer Mathematik und Informatik abgeschnitten Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mathematik und Informatik schneiden in der Bewertung der Studienbedingungen sehr gut ab: In beiden Fächern werden die Studienanfänger laut Ranking sehr gut unterstützt. Auch in Sachen Studienorganisation und Ausstattung der Bibliothek erhält das Mathematik-Studium hervorragende Ergebnisse. In der Kategorie „Abschlüsse in angemessener Zeit“ die von einem sehr gut organisierten und studierbaren Studium zeugt, steht an der Universität Augsburg die Materialwissenschaft in der Spitzengruppe deutschlandweit.

Die Universitäts-Präsidentin Prof. Dr. Doering-Manteuffel. Foto: Universität Augsburg

Spitzenbewertung für Wirtschaftsinformatik

Die Wirtschaftsinformatik erhält erneut herausragende Bewertungen in den Kategorien „Studierende insgesamt“, „Allgemeine Studiensituation“, „Kontakt zur Berufspraxis“, „Unterstützung am Studienanfang“ sowie „Wissenschaftsbezug“.

Das Fach verbinde Wissen und Fertigkeiten von BWL, Informatik und anderen Disziplinen, es befähigt seine Absolventen Informationssysteme in und zwischen Organisationen zu analysieren, entwickeln und zu nutzen. Die Studienbedingungen in diesem interdisziplinären Fach in Augsburg wurden im CHE Ranking 2021 in fünf Kategorien in die Spitzengruppe deutschlandweit eingeordnet.

So wurde das Wirtschaftsingenieurwesen bewertet Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wirtschaftsingenieure aus Augsburg sind laut der Pressemeldung am Arbeitsmarkt sehr gefragt. Markenzeichen in Augsburg sei der Fokus auf die zukunftsträchtigen Themen Ressourcenstrategie und Materialwissenschaften. Die angehenden Wirtschaftsingenieure bewerten die Studienbedingen in Augsburg sehr gut, in den anderen beiden gut. Sie loben insbesondere die allgemeine Studiensituation, die Betreuung am Studienanfang sowie den Wissenschaftsbezug im Studium.

Bewertung von über 300 Hochschulen

Das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) bewertet die Studienbedingungen in einzelnen Fächern an über 300 Hochschulen in Deutschland. Basis für die Bewertungen sind detaillierte Befragungen der jeweiligen Studierenden, für das diesjährige Ranking wurden mehr als 150.000 Studierende befragt. Daneben fließen Fakten zu Studium, Lehre und Forschung in das Ranking mit ein. Jedes Fach wird im Dreijahresrhythmus neu bewertet.

Mit einem Pop-up-Store möchte die Universität Augsburg dieses Jahr ihr 50. Jubiläum feiern. Wie diese Ausstellung trotz Corona besichtigt werden kann und was es dabei zu entdecken gibt.