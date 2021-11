Augsburger Allgemeine verstärkt Chefredaktion

„Die Medienwelt verändert sich rasant, und wir verändern uns mit. Transformations- und Optimierungsprojekte, digital wie analog, gewinnen stetig an Bedeutung. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lena Jakat eine ebenso innovative wie journalistisch profilierte Kollegin gewinnen konnten, um diesen wichtigen Bereich weiter zu stärken“, sagt Chefredakteur Gregor Peter Schmitz.

Jakat war lange Jahre bei der Süddeutschen Zeitung, wo sie unter anderem in führenden Positionen in der Digital- und Nachrichtenredaktion gearbeitet, die Verzahnung von Print/Online vorangetrieben und in enger Abstimmung mit der SZ-Chefredaktion zahlreiche Projekte redaktionsübergreifend betreut und umgesetzt hat.

Derzeit ist sie noch beim Media Lab Bayern als Senior Program Manager tätig. Sie begleitet Medien-Start-ups in einer frühen Phase der Gründung und unterstützt diese mit Workshops, Coachings und Veranstaltungen bei Fragen zu Produktentwicklung, Geschäftsmodell und Finanzierung.

Die Mediengruppe Pressedruck ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Augsburg. Ihr Kernprodukt, die Augsburger Allgemeine, zählt zu den vier führenden Tageszeitungen in Deutschland. Im Verbund mit der Allgäuer Zeitung ist die Augsburger Allgemeine die auflagenstärkste Abonnement-Zeitung in Bayern und erscheint mit insgesamt 26 Ausgaben. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tageszeitungen und ihrer Onlineangebote steht der Ausbau der Medien und Dienstleistungen in den Bereichen Radio, Fernsehen, Internet, Call-Center, Briefzustellung, Corporate Publishing und Direktverteilung im strategischen Fokus der Mediengruppe Pressedruck.