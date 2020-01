Go-Ahead: Aus Handwerkern werden Lokführer

Die 15 neuen Mitarbeiter haben verschiedene Berufe im Handwerk, dem Einzelhandel oder der Industrie gelernt. Jetzt werden sie zu Triebfahrzeugführern, wie der alte Beruf des Lokomotivführers heute heißt, ausgebildet. Dass in der Gruppe auch zwei Frauen sind, zeigt, wie sich der Beruf inzwischen verändert.

Ablauf der Ausbildung

Die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer ist in zwei Phasen unterteilt und setzt sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen. Sie dauert in der Regel elf Monate und wird von zertifizierten Bildungsträgern durchgeführt, in diesem Fall von DB Training. Nach der Theorie wird in der zweiten Phase der Ausbildung die Praxis bei Go-Ahead trainiert. Somit soll jeder Teilnehmer auf die Tätigkeit als Triebfahrzeugführer optimal vorbereitet werden. Nach erfolgreich abgelegter Prüfung stellt Go-Ahead die Teilnehmer als Triebfahrzeugführer ein.

Verantwortung für neue Streckennetze

Go-Ahead hat in Bayern zwei Ausschreibungsverfahren gewonnen. Ab Ende 2021 ist das Unternehmen für den Betrieb des Bahnverkehrs auf der Strecke des Elektronetzes Allgäu und ab Ende 2022 für den Betrieb des Regionalverkehrs im Los 1 der Augsburger Netze verantwortlich. Damit wird Go-Ahead für die Fahrgäste jährlich rund zehn Millionen Zugkilometer zwischen München, Memmingen und Lindau sowie zwischen München, Augsburg, Ulm, Donauwörth, Aalen, Treuchtlingen und Würzburg fahren.

Über DB Training

DB Training ist seit über 20 Jahren einer der führenden Anbieter von Qualifizierungs- und Beratungsleistungen im europäischen Mobilitäts- und Logistikmarkt. Mit modernen Bildungskonzepten unterstützt DB Training den Mobilitäts- und Logistikmarkt bei der Stärkung der eigenen Leistungsfähigkeit im weiter zunehmenden Wettbewerb. DB Training entwickelt für und mit ihren Kunden Lösungen und versuchen dabei stets up to date zu bleiben: Die Gestaltung einer neuen, zeitgemäßen Lernkultur inklusive Einbindung von innovativen Lernmethoden und modernen Lernmedien stehe an erster Stelle.