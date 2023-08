Gero Gode: Wer bei KI flexibel ist, kann enorm profitieren

Innovation

Gero Gode, Geschäftsführer von Alpha Star. Foto: Michael Arnold / B4BSCHWABEN.de

Seit jeher lebt die Menschheit von Innovation. Und die Innovationskurve wächst exponentiell. Das heißt, der Abstand zwischen großen Innovationssprüngen wird immer kleiner. Zwischen der Erfindung der Dampfmaschine und des Telefons liegen gut 100 Jahre. Zwischen dem Internet und Künstlicher Intelligenz sind es nicht einmal mehr 50 Jahre. Dies bedeutet zwar, dass die Menschheit schneller vorankommt denn je – aber auch, dass sie schneller auf Veränderungen reagieren muss.

KI stößt teilweise auf Skepsis

Nun stoßen die meisten Innovationen üblicherweise zunächst auf Skepsis. So ist auch Künstliche Intelligenz en mit diversen Stigmata behaftet. Am häufigsten wird ihr vorgeworfen, sie würde uns unsere Arbeitsplätze streitig machen. Dieser These ging nun eine Analyse der International Labour Organization (IOL) nach. Das Ergebnis: Künstliche Intelligenz schafft mehr neue Arbeitsplätze, als sie vernichtet. Ist den Skeptikern damit der Wind aus den Segeln genommen?

Innovationen bringen „Flut neuer Jobs“

Dies wird sich zwar erst in der Zukunft zeigen. Doch auch in unserer Region gibt es KI-Experten, die den Ergebnissen der IOL-Studie zustimmen. Einer von ihnen ist der Geschäftsführer von Alpha Star, Gero Gode. Auf Anfrage von B4BSCHWABEN.de teilt er mit: „Disruptionen sind eigentlich alte Bekannte: Ob Dampfmaschine oder Internet, sie haben unsere Arbeitswelt schon oft umgekrempelt. Dabei kam es nicht nur zu Kündigungen, sondern auch zu einer Flut neuer Jobs, die vorher undenkbar waren. Jetzt steht uns mit der Künstlichen Intelligenz eine ähnlich gewaltige Welle bevor.“ Für die Zukunft prognostiziert er: „Wer flexibel ist, kann hiervon enorm profitieren. Ständiges Lernen und die Bereitschaft, sich stetig anzupassen, werden zu den wertvollsten Fähigkeiten. Dabei sollten wir uns immer wieder fragen: ‚Könnte das auch ChatGPT?‘ oder ‚Wo kann KI diesen Prozess vereinfachen oder verbessern?‘. Wenn wir uns trauen, uns in die KI-Welt hineinzuversetzen und ihre Werkzeuge geschickt zu nutzen, könnten wir zu den großen Gewinnern dieses neuen Zeitalters gehören. Denn eines ist sicher: Die Arbeitswelt wird sich ändern, aber wie wir uns in ihr bewegen, liegt in unseren Händen.“