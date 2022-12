EPR Advisors übernimmt Unternehmenskommunikation der Voxeljet AG

Kooperation

Frederik von Saldern (PR und Content Marketing bei der voxeljet AG) mit Cornelie Elsässer (CEO EPR Advisors). Foto: EPR Advisors

Sowohl im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als auch im Bereich Corporate Publications unterstützen die Mitarbeitenden von EPR Advisors die Kommunikation von voxeljet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Friedberg und weiteren Standorten in den USA, China und Indien wurde im Jahr 1999 gegründet. Ziel der Firma war es, neue Prozesse für die Produktion von Guss- und Kunststoffbauteilen mittels 3D-Druck zu entwickeln.

Internationale Standorte

Anfangs erfolgte der Geschäftsbetrieb mit vier Mitarbeitern an der TU München. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 280 Menschen und ist in 26 Ländern präsent. Neben der Entwicklung und Anfertigung von industriellen 3D-Druckern bietet voxeljet 3D-Druck-Dienstleistungen On Demand an. Im Jahr 2013 ging das Unternehmen an die Börse und ist heute an der NASDAQ gelistet.

Mehrwert aus der Zusammenarbeit

„Wir freuen uns, in EPR Advisors einen lokalen und sowohl fachlich als auch technisch hochversierten Partner gefunden zu haben, der uns in unserer Kommunikationsarbeit unterstützt. National und international konnten wir mit den ersten abgeschlossenen Projekten bereits starke Ergebnisse erzielen, die uns sehr optimistisch auf die zukünftige Zusammenarbeit stimmen“, erklärt Frederik von Saldern, verantwortlich für PR und Content Marketing bei der Voxeljet AG.

Potenzial der Kommunikationsmaßnahmen

Cornelie Elsässer, CEO EPR Advisors, ergänzt: „Wir freuen sehr über die Zusammenarbeit mit voxeljet. Bereits die ersten Maßnahmen zeigen tolle Erfolge mit einer hohen Sichtbarkeit in den Medien. Die innovative, zukunftsträchtige Technologie von voxeljet bietet viel Potenzial für erfolgreiche Kommunikationsmaßnahmen.“