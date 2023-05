Die Tresmo GmbH feiert Premiere des neuen Formats Aux.tausch

Event

Product Ownerin Agnes Zeller-Marz gab den Teilnehmenden Einblicke in das IoT-Kundenprojekt "Nadelloses Impfgerät mit globalem Tracking". Foto: tresmo GmbH

Eine gelungene Premiere durfte die Tresmo GmbH für ihr neues Business Get-together Format Aux.tausch feiern. Das ist Aux.tausch und so lief die Veranstaltung ab.

Ein Get-together für Business, IT & Digitales in der Wirtschaftsregion Augsburg war die Idee hinter dem neuen Netzwerk-Format Aux.tausch. Dieses Jahr organisierte dieses die Tresmo GmbH zum ersten Mal. Zielgruppe der Veranstaltung waren alle digital interessierten Unternehmer, Entscheider und Führungskräfte in der Region.

So lief die Veranstaltung ab

Rund 50 Gäste durfte das Team der Tresmo bei sich im Büro begrüßen. Nach einem unterhaltsamen Einstieg von Geschäftsführer und Mitgründer Bernd Behler zum Thema „WTF is IoT?!“ gab es in entspannter After-Work Atmosphäre Raum zum persönlichen Austausch und Netzwerken rund um Digitalisierung & Co.

Zudem hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich zwei konkrete Use Cases live anzusehen. Product Ownerin Agnes Zeller-Marz stellte ein Kundenprojekt vor, das gemeinsam mit dem Medizintechnikhersteller Henke Sass Wolf umgesetzt wurde. Dabei ging es darum, den Impfvorgang in der Veterinärmedizin zu digitalisieren. Für die Umsetzung des Projekts erhielt die Tresmo 2022 den Agil.Award des Bayme Vbm (Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V.). Im Anschluss präsentierte Solution Specialist Dr. Sebastian Heger den Anwendungsfall des smarten Schwimmbads. Durch digitale Dokumentationsfunktionen und Assistenz per App werden hier Schwimmbadbetreiber und das entsprechende Personal deutlich entlastet.

So bewertet Tresmo die Premiere

„Wir freuen uns riesig, dass der Aux.tausch so toll angenommen wurde. Allein die zahlreichen Anmeldungen zeigen, dass solch ein Get-together in der Region bisher gefehlt hat – und motiviert uns, die Veranstaltung zukünftig als Reihe zu etablieren”, freut sich Chantal Faaß, Digital Marketing Specialist, über den gelungenen Auftakt des Business Get-togethers. Auch das mediale Echo der Teilnehmer war hervorragend. Begeistert und dankbar für die Veranstaltung zeigen sich zahlreiche Teilnehmer in ihren Kommentaren und Posts auf LinkedIn.