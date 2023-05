Augsburger Tresmo GmbH wird als „Great Place To Work“ ausgezeichnet

Zertifizierung

Von links: Die drei Geschäftsführer von Tresmo, Bernd Behler, Thilo Wolter und Martin Obmann. Foto: Tresmo

Der Augsburger IoT-Anbieter Tresmo GmbH wurde zum Monatsbeginn als „Great Place To Work“ zertifiziert. Das sei für das Unternehmen ein weiterer Schritt, die eigene Attraktivität als Arbeitgeber sichtbar zu machen. „Wir setzen uns seit der Unternehmensgründung 2012 dafür ein, ein toller Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter:innen zu sein. Das schließt Benefits für unsere Tresmonaut:innen genauso ein wie eine New Work Kultur, ein Miteinander auf Augenhöhe und ein sehr großes Maß an Flexibilität. Es nun sogar schwarz auf weiß zu haben, dass wir bei tresmo gemeinsam einen Great Place To Work geschaffen haben, macht uns sehr stolz”, äußert sich Bianca Plonner, Head of HR and Office Management zur Auszeichnung.

Mit der jüngsten Auszeichnung kann sich die Tresmo GmbH fortan offiziell als „Great Place To Work“ nennen . Foto: Tresmo GmbH

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Was hinter der Auszeichnung steckt

Die „Great Place to Work“ Zertifizierung, durchgeführt vom dem gleichnamigen Institut, basiert auf einer repräsentativen und anonymen Befragung der Mitarbeiter:innnen. Zusätzlich zu den Ergebnissen der Umfrage wird der sogenannte Culture Brief im Zertifizierungsprozess berücksichtigt. Dabei werden Zahlen und Fakten des Unternehmens rund um die jeweilige Arbeitskultur analysiert.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Was macht die Zertifizierung für Tresmo so wertvoll?

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und des „War for Talents“ erweise sich ein authentisches Employer Branding wichtiger denn je. Umso größer war die Freude, dass die Zertifizierung das bestätige, was intern schon lange klar gewesen sei: Tresmo ist ein „Great Place To Work“. „Durch die Zertifizierung können wir uns auf dem Bewerber:innenmarkt ab sofort noch besser präsentieren, als bisher. So werden künftig hoffentlich noch mehr Talente auf uns als potenziellen Arbeitgeber aufmerksam”, bestärkt auch Thilo Wolter, Geschäftsführer und Mitgründer der Tresmo GmbH, die Teilnahme am Zertifizierungsprozess.