Die Oberbank verzeichnet auch in Augsburg eine „goldene Bilanz“

Ihren Sitz hat die Oberbank im oberösterreichischen Linz, betreibt aber auch einen Standort im bayerisch-schwäbischen Augsburg. Und auch dieser profitiert von dem außergewöhnlich starken Jahr des Mutterhauses. Gasselsberger sprach im Zusammenhang des abgeschlossenen Geschäftsjahres auf der Pressekonferenz des Kreditinstituts in München von einer „goldenen Bilanz“. Denn das Kreditvolumen stieg im Vergleich zu 202 um 6,7 Prozent oder 1,2 Milliarden Euro auf 18,4 Milliarden Euro. Ein Rekord für die Oberbank.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das sind die Gründe für das Rekordjahr

Aber wie hat die Oberbank es geschafft, in dem derzeit wirtschaftlichen anspruchsvollen Umfeld diesen Rekord einzufahren? Gasselsberger formuliert dieses Motto für die Oberbank: „Wir sind eine Bank. Kein Finanzierungsinstitut.“ Konkret meint er damit einen speziellen Fokus unter anderem auf das Wertpapiergeschäft, welches ebenfalls starke Zuwächse verbuchte. Ebenfalls gestiegen sei die Nachfrage von Kundenseite nach Fonds. Ein Drittel davon entfiel 2021 auf nachhaltige Fonds. Der Nettomittelzufluss 2021 betrug nach den Bilanzzahlen der Oberbank 642,9 Millionen Euro, was einer Steigerung um 160,8 Prozent entspricht.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Was bedeutet das Ergebnis für die Augsburger Niederlassung?

Einen großen Teil dieses erfolgreichen Jahres machte Gasselsberger dabei auch an den Mitarbeitern der Oberbank fest. Diese möchte er nämlich als Experten eng – unter anderem mit Mitarbeiterbeteiligungen – binden, um so nachhaltig gute Ergebnisse zu erzielen. Diese Bindung gut ausgebildeter Fachkräfte und ein Fokuspunkt auf den Bereich Private Banking & Asset Management soll besonders in Augsburg den Standort stärken, welcher einer der größten Standorte in Deutschland ist – und weiter wachsen soll.