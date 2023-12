Die Brauerei Riegele wird dreifach ausgezeichnet

Europeen Beer Star

Die Brauerei Riegele erhälrt drei weitere European Beer Star Auszeichnungen auf der BrauBeviale in Nürnberg Quelle: Riegele

Die Augsburger Riegele Bier Manufaktur gewinnt drei weitere European Beer Star Auszeichnungen von der diesjährigen BrauBeviale in Nürnberg. Was man sich darunter vorstellen kann und welche Biere ausgezeichnet wurden.

Die Augsburger Riegele Bier Manufaktur hat erneut Grund zur Freude, denn bei der BrauBeviale in Nürnberg wurde auch in diesem Jahr der European Beer Star gekürt. Die Auszeichnung des Bier-Wettbewerbs ging 2023 an gleich drei Produkte aus dem Riegele Brausortiment. Dulcis 12 wurde bei dem Wettbewerb mit Gold prämiert und Ator 20 sowie Nocuts 100 erhielten eine Bronzemedaille.

Gewinn, trotz vorherigem Ausstiegsbeschluss

Eigentlich hatte die Brauerei Riegele vor ein paar Jahren beschlossen, nicht mehr an Bierwettbewerben teilzunehmen, erklärt der Brauereichef Dr. Sebastian Priller. „Dass wir heuer doch wieder am European Beer Star teilgenommen haben und direkt drei Medaillen gewonnen haben, ist eine große Ehre für uns!“ Priller war gemeinsam mit dem 1. Und 2. Braumeister Frank Müller und Markus Neuner in Nürnberg, um die Preise entgegenzunehmen.

2.356 Biere sind im Rennen

Der vom Verband der Privaten Brauereien ausgetragene Wettbewerb zum European Beer Star ließ in diesem Jahr 2.356 Biere aus 74 verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten. Die internationale Expertenjury besteht aus insgesamt 150 Braumeistern, Fachjournalisten, Biersommeliers und Bierexperten, die die eingereichten Biere blind verkostet und nach deren Qualität beurteilt. Dabei stehen Kriterien wie Geruch, Geschmack und Optik im Vordergrund. Dulcis 12, bei dem es sich um ein belgisches Bier handelt, wurde zum Sieger der Kategorie Honey Beer gekürt. Ator 20 belegte den dritten Platz der Kategorie German Style Dunkler Doppelbock und Noctus 100 wurde ebenfalls Dritter in der Kategorie Imperial Stout.

Gewinn als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk

Dr. Sebastian Priller spricht seinen Dank und Stolz für die aktuell bereits 42 European Beer Star Auszeichnungen, die die Brauerei seit 2005 gewonnen hat. „Der Dank für diesen Erfolg gilt unserer Braumannschaft und dem gesamten Team! Die Auszeichnungen sind ein kleines vorgezogenes Weihnachtsgeschenk – und die beste Motivation, 2024 unsere Qualitätsansprüche konsequent weiterzuverfolgen!“ Ob ab sofort wieder eine regelmäßige Teilnahme an dem Wettbewerb der Fall sein wird, lässt die Brauerei Riegele och offen.