Das Josefinum bekommt einen neuen Chefarzt

Personalie

Dr. med. Philip Hepp wird zum 1. April 2023 neuer Chefarzt für Gynäkologie an der Frauenklinik in der KJF Klinik Josefinum. Foto: KJF Augsburg/Anna-Lena Kuhn

Zukünftig wird Dr. med. Philip Hepp als Chefarzt in der Abteilung für Gynäkologie in der KJF Klinik Josefinum tätig sein. Ein Ausblick auf den Neuzugang.

Dr. med. Philip Hepp wird neuer Chefarzt der Frauenklinik in der KJF Klinik Josefinum, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg) gehört. Gemeinsam mit Dr. Roman Steierl, dem langjährigen Chefarzt der Frauenklinik des Josefinum, bildet er ab 1. April 2023 eine chefärztliche Doppelspitze. In diesem Team wird Dr. Philip Hepp zukünftig die Gynäkologie leiten und Dr. Roman Steierl weiterhin die Geburtshilfe sowie das durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifizierte Brustzentrum verantworten.

Umfassende Expertise

„Es ist uns eine große Freude, dass wir mit Dr. Philip Hepp einen exzellenten und äußerst kompetenten Spezialisten für Frauenheilkunde gewinnen konnten. Mit seiner Expertise sowohl im klinischen als auch wissenschaftlichen Bereich bringt er die besten Voraussetzungen mit, den erfolgreichen Weg unserer Gynäkologie fortzuführen, die Weiterentwicklung voranzutreiben und neue Akzente zu setzen“, erklärt Sebastian Stief, Geschäftsführer der KJF Klinik Josefinum und Vorstand Medizin der KJF Augsburg.

Beruflicher Werdegang von Hepp

Aufgrund seiner derzeitigen Funktion als Leitender Oberarzt der Frauenklinik am Universitätsklinikum Augsburg ist Dr. Philip Hepp die Augsburger „Medizin-Landschaft“ bestens bekannt. Zuvor war er bereits an den Universitätsfrauenkliniken Wuppertal, Düsseldorf und München tätig. Sein Studium absolvierte Dr. Philip Hepp an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er besitzt die Schwerpunktbezeichnungen für Gynäkologische Onkologie sowie Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Schon in seiner Zeit an der Universitätsfrauenklinik Düsseldorf baute er das dortige Endometriose- und MIC-Ausbildungszentrum mit auf und leitete das Myomzentrum.

Weiterentwicklung des Fachgebiets Gynäkologie

„Für mich ist die Funktion als Chefarzt der Frauenklinik am Josefinum eine tolle Herausforderung. Die hochmoderne KJF Klinik bietet mit ihrem umfassenden Leistungsangebot beste Rahmenbedingungen, das Fachgebiet Gynäkologie gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln und zum Wohle unserer Patientinnen auszubauen“, sagt Dr. Philip Hepp.