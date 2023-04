Cineplex Königsbrunn feiert 25. Geburtstag

Jubiläum

Cineplex Königsbrunn feiert Jubiläum Foto: Cineplex

Das Cineplex Königsbrunn wurde im Februar und März umfangreich renoviert und bietet nun eine ganz neue Optik unter anderem im Foyer, perfekt um das Jubiläum gebührend zu feiern. Die Kinogäste dürfen sich nun auf einen neuen Anstrich in Richtung Zukunft mit einer kompletten Umstrukturierung des Foyers freuen. Neben einer vollständigen Erneuerung der Theke wird auch die Bestuhlung in den Sälen noch weiter getauscht. Nachdem während der Pandemie schon Sofas und Liege-Recliner als Premium Bereiche integriert wurden, erfolgt nun bis zum Winter auch Schritt für Schritt die restliche Bestuhlung. Die Damentoiletten bekamen mehr als nur einen neuen Anstrich.

Neues Kinoerlebnis

Als Highlight wirbt das Kino nun zusätzlich mit 4K Laserprojektoren der neuesten Generation, für ein noch klareres und gestochen scharfes Bild. Das alles sorgt dafür, dass der Kinobesuch laut Cineplex Königsbrunn nicht nur optisch aufgewertet ist, sondern auch das Erlebnis Kino einen neuen modernen Look erhielt. Außerdem verfügt das Kino über D-Box Motion Seats, die sich mit dem Geschehen auf der Leinwand in alle Richtungen bewegen und den Besucher mitten in den Film katapultieren. So erlebt man die geballte Leinwandintensität mit synchron auf die Filmhandlung abgestimmten 4D Motions.

Spannende Filme im Programm

Ein Kinobesuch ist meist nur so gut, wie der Film, den man sieht. Zu seinem Jubiläum hat das Cineplex Königsbrunn eine große Auswahl Streifen vorbereitet, bei denen für jeden etwas dabei ist. Für eine jüngere Zielgruppe hat sich das Kino entschlossen Super Mario Bros zu spielen. Auf dem Programm stehen unter anderem Alien 1 und 2, Cocaine Bear, The Pope´s Exorcist und Champions.