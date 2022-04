Binder-Ladenfläche in Augsburg wird neu vermietet

Ein Sportgeschäft zieht am Augsburger Rathausplatz ein. Mit Nadine Lux und Gabi Windisch hat die Ladenfläche (ehemals Mode Binder) im städtischen Veraltungsgebäude neue Mieterinnen gefunden. Die beiden Gründerinnen des Augsburger Sportmode-Unternehmens Spoertkind wagen den Sprung vom Online-Shop in den stationären Handel.

Augsburg City als erster Expansionsstandort

„Dank unseres stetigen Wachstums möchten wir mit der Eröffnung unseres ersten Stores in Augsburg die Online- Strategie ergänzen und ein Shopping-Erlebnis zwischen Online- und Offline-Einkauf erschaffen”, so Gabi Windisch. Nadine Lux ergänzt: „Unser Ziel ist es, hier in unserer Heimat den Grundstein zu legen und später in einige ausgewählte Großstädte zu expandieren, um ein Zeichen gegen das Aussterben der Innenstädte zu setzen.“

Wirtschaftsreferent Hübschle: „Gezielte Förderung“

Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle nennt Gründe, die aus Sicht der Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg den Ausschlag für die Wahl von Sportkind als neuen Mieter gegeben haben: „Mit unserer Entscheidung unterstützen und ermöglichen wir gezielt den wichtigen Schritt einesinhabergeführten lokalen Unternehmens vom Onlinehandel in den stationären Handel. Gleichzeitig entsteht in der City ein neues individuellesLadenkonzept als physische Anlaufstelle für die Besucherinnen und Besucher.“

Eröffnungen Mitte Mai

Damit sind nach der erfolgreichen Neuvermietung der benachbarten Ladenfläche von ehemals Wein Bayerl an den Concept Store „Into the Wild“ beide Mietobjekte wieder langfristig vergeben. Etwa zeitgleich und passend zum Augsburger Stadtsommer planen beide ihre Geschäftseröffnung fürMitte Mai.