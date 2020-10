Bezirkskliniken Schwaben stellen Vorstand neu auf

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Schwaben hat in seiner jüngsten Sitzung den Vorstand des Kommunalunternehmens zum 1. Februar 2021 neu besetzt. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde der 39-jährige Stefan Brunhuber berufen, der derzeit Geschäftsführer des Therapiezentrums Burgau ist.

Zwei neue Berufungen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Information teilte Bezirkstagspräsident Martin Sailer mit, der zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Bezirkskliniken ist. Zum neuen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden wurde Wolfram Firnhaber (56) berufen, der dem Vorstand bereits seit 1. Januar 2019 angehört. Darüber hinaus wurde Prof. Dr. Alkomiet Hasan zum Vorstand Krankenversorgung berufen. Der 38-jährige Hasan ist ärztlicher Leiter des Bezirkskrankenhauses (BKH) Augsburg sowie Inhaber des neu eingerichteten Lehrstuhls für Psychiatrie und Psychotherapie an der medizinischen Fakultät der Universität Augsburg.

Verabschiedung zweier Mitglieder Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mit Wirkung zum 31.01.2021 scheiden die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Thomas Düll (57) und Winfried Eberhardinger (65) aus ihren jeweiligen Ämtern aus. Thomas Düll ist seit 2008 Vorstandsvorsitzender des Kommunalunternehmens, Winfried Eberhardinger ebenfalls seit 2008 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. „Beide haben sich in den Jahren ihrer Vorstandstätigkeiten um das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Schwaben verdient gemacht. Für ihren engagierten Einsatz in all den Jahren dankt ihnen der gesamte Verwaltungsrat sehr herzlich“, sagte Vorsitzender Sailer.