Bertelsmann übernimmt Augsburger Start-up Studyflix

Generation Z

Embrace-CFO Christian Hansmann, die Studyflix Gründer Benedikt Bergner und Reinhard Blech, Embrace-CEO Gero Hesse und Felix von Zittwitz, CEO bei Ausbildung.de und Vice President Verticals bei Embrace. Foto: Embrace

Das HR-Tech-Unternehmen Embrace, eine Tochter des Medienkonzerns Bertelsmann, übernimmtdas Augsburger Start-up Studyflix fünf Jahre nach Gründung. Das Gründer-Duo Reinhard Blech und Benedikt Bergner und das über 100-köpfige Team bleiben an Bord, heißt es in der Pressemitteilung von Embrace. Auch die Marke soll erhalten bleiben.

Erst im Mai 2023 war Embrace selbst von Bertelsmann Investments übernommen worden. Das Unternehmen soll innovative Angebote aus den Bereichen Recruiting, Retention und HR-Tech bündeln. Studyflix werde nun das erste Startup im HR-Tech-Portfolio, heißt es.

Bertelsmann will mehr junge Leute erreichen

„Neben den Bertelsmann Next Zukunftsthemen Digital Health und Mobile Gaming ist das Thema HR-Tech von hohem strategischen Interesse für uns. Die Übernahme von Studyflix ist ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau von Embrace", betont Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments „Durch die Akquisition von Studyflix stärken wir unsere Reichweite insbesondere im wichtigen Segment der Generation Z", erklärt Gero Hesse, CEO von Embrace.

Die Lern- und Karriere-Plattform erreicht nach eigenen Angaben monatlich über 6 Millionen aktive Nutzer. Studyflix richtet sich in erster Linie an Schüler und Studenten, die dort kostenlose Erklärvideos für die Bereiche Lernen und Karriere finden. Gleichzeitig können Unternehmen dort Stellenangebote und Ausbildungsplätze platzieren und so gezielt die Generation Z erreichen.

Das ist die Mission von Studyflix

„Unsere Mission ist es, Millionen Schüler:innen und Student:innen kostenlos beim Lernen zu unterstützen und gleichzeitig Unternehmen zu helfen, im War for Talents die besten Nachwuchskräfte zu gewinnen. Das passt perfekt zum Ansatz von Ausbildung.de und MeinPraktikum.de, die sich stärker auf den Berufseinstieg konzentrieren“, äußert sich Studyflix-Co-Gründer Benedikt Bergner zu dem Zusammenschluss. Mit der Übernahme sollen fortan die Embrace-Plattformen Ausbildung.de, MeinPraktikum.de und Trainee.de mit Studyflix unter einem Dach geführt werden.