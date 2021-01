Augsburger Wohnbaugruppe saniert Anlage im Univiertel

Ab März 2021 modernisiert die Wohnbaugruppe Augsburg ihre Wohnanlage „Universität I“ (südlich der Rumplerstraße, zwischen Dornier- und Lilienthalstraße). Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1972 und umfasst 62 Wohneinheiten. Für rund acht Millionen Euro soll die Wohnanlage nun energetisch und wohnwertverbessernd saniert werden, um den und Mietern weiterhin eine zeitgemäße Wohnungsausstattung zu gewährleisten. Die Modernisierung umfasse insbesondere Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, wie beispielsweise die Erneuerung der Fassade und die Anbringung einer neuen Dämmung an Dach und Keller. Darüber hinaus sollen Türen und zum Teil Fenster ausgetauscht, die Balkone saniert und die Außenanlagen erneuert werden.

Baumfällungen erforderlich Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Im Zuge der Baumaßnahme, die sich auch auf den Außenbereich der Wohnanlage erstreckt, müssen insgesamt 13 Bäume gefällt werden. Dies sei zum einen aus Gründen der Gewährleistung der Verkehrssicherung, zum anderen aufgrund der geringen Lebenserwartung der Bäume, zum Beispiel durch Zwieselbildung und Schiefwuchs, erforderlich. Die Fällarbeiten seien für Mitte Januar vorgesehen. Insgesamt seien sechs von der Baumschutzverordnung erfasste Bäume betroffen. Die Wohnbaugruppe werde, die erforderlichen Ersatzpflanzungen eingeschlossen, insgesamt neun zukunftssichere Bäume pflanzen. Daneben sollen viele Kleinflächen mit Beeten gestaltet sowie Sträucher und Stauden gesetzt werden.

50 Bäume in 2020 gepflanzt Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Alle Fällungsmaßnahmen seien mit dem Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) der Stadt Augsburg abgestimmt. „Der Eingriff in das bestehende Grün ist kurzfristig schmerzhaft, auf lange Sicht jedoch notwendig für die Schaffung dauerhafter Lebensräume“, erklärt Wohnbaugruppe-Geschäftsführer Dr. Mark Dominik Hoppe. „Sowohl mit der Modernisierung als auch der Neugestaltung des Außenbereichs erreichen wir hier eine deutliche Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität unserer Mieterinnen und Mieter.“ Zudem hat sich die Wohnbaugruppe zum Ziel gesetzt, 50 Bäume jährlich in ihren Wohnanlagen zu pflanzen. Diese Maßgabe hat das Unternehmen im Jahr 2020 erfüllt und, verteilt auf zehn Wohnanlagen, 50 neue Bäume gesetzt.