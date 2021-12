Augsburger trumedia gewinnt den Deutschen Agenturpreis 2021

Für die Realisierung des neuen Markenauftritts der OilQuick Deutschland KG wird trumedia mit dem Deutschen Agenturpreis in der Kategorie „B2B: Brand Design“ geehrt. Damit schreibt die international agierende Brand Identity Agentur aus Augsburg ihre Erfolgsgeschichte weiter fort. Neben dem German Brand Award 2018 und zwei Fox Awards 2019 ist das die nächste renommierte Branchen-Auszeichnung. Im Fokus des ganzheitlichen Brand Building Projektes stand die Schärfung des Markenprofils sowie die Entwicklung und Kreation eines optisch zeitgemäßen und fokussierten Markenauftritts. In Kombination mit dem anschließenden crossmedialen Relaunch konnte OilQuick seine Rolle als Marktführer im Bereich ganzheitliche Schnellwechselsysteme erfolgreich verteidigen und sogar international ausbauen, heißt es in einer Mitteilung.

Das sagt der trumedia-CEO Marco Trutter Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Insgesamt wurden 985 Arbeiten hunderter Agenturen in den Sparten „B2C“, „B2B“ und „Agenturdarstellung“ mit jeweils unterschiedlichsten Kategorien eingereicht und anschließend von der Experten-Jury bewertet. Marco Trutter, CEO und Gründer trumedia sagte: „Die Entwicklung holistischer und konsistenter Markenauftritte ist unser Tagesgeschäft. Im Zuge des OilQuick Brand Buildings sind wir tief in die vielschichtige Baubranche mit globalen Playern wie Volvo, Hitachi oder Liebherr eingetaucht und haben den Hidden Champion aus Steindorf auf der internationalen Bühne platziert. Die Zeit war reif, dass OilQuick als Branchenführer die Welt, insbesondere auch die asiatischen Märkte, kommunikativ erobert und Flagge zeigt.“ Außerdem ergänzte er: „Die Tatsache, dass wir dabei grundlegend in die Brand-DNA eingreifen und charakterprägende Kernelemente wie Wort-Bild-Marke und Claim neu konzipieren mussten, geht mit einer großen Verantwortung für die Marke einher, der wir uns von Anfang an bewusst waren. Das Ergebnis und die Würdigung durch den Gewinn des Deutschen Agenturpreis sind eine beeindruckende Bestätigung für unsere ganzheitliche Strategie.“

Weshalb OilQuick auf trumedia setzte Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Franz Schauer, Geschäftsführer OilQuick Deutschland KG ergänzte hierzu: „Bei der Auswahl unseres Partners war uns wichtig, dass dieser über einschlägige Expertise in der Markenentwicklung und internationale Erfahrung verfügt. Bei trumedia hat uns insbesondere die ganzheitliche und wissenschaftlich-fundierte Vorgehensweise beeindruckt, mit der sie das bedeutsamste kommunikative Projekt unserer Unternehmensgeschichte konzipiert und realisiert haben. Die direkte, authentische und emotionale Ansprache unserer Zielgruppen wirkt und sorgt für eine klare Differenzierung zum Marktumfeld. Die zahlreichen positiven Reaktionen unserer Kunden und aus der Branche zeigen deutlich, dass die Entscheidung, einen solch tiefgreifenden Rebuild unserer Marke mit trumedia anzupacken und in die Tat umzusetzen, komplett richtig war.“

Preisvergabe in verschiedenen Kategorien Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Deutsche Agenturpreis wird seit 2014 jährlich in drei Sparten und jeweils unterschiedlichen Kategorien verliehen und ist eine spezielle Auszeichnung für Werbe-, Marketing- und Internetagenturen. Entscheidend für die Awardvergabe ist insbesondere die „mediale Umsetzung“ der Projekte. Die Jury-Mitglieder sind anerkannte Spezialisten verschiedener Werbedisziplinen, Agenturchefs und ausgewählte Marketing-Experten.