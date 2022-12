Augsburger Start-up Boxcryptor verkauft an Dropbox

Softwareengineering

CEO Andrea Pfundmeier und CTO Robert Freudenreich haben ihre Boxcryptor-Technologie an Dropbox verkauft. Foto: Secomba GmbH

Die Secomba GmbH aus Augsburg ist fortan an der Dropbox-Cloud beteiligt. Was sich dadurch beim IT-Unternehmen ändern wird.

Dropbox erwirbt die IP-Technologie Boxcryptor des vor zwölf Jahren gegründeten Start-Ups Secomba GmbH. Diese soll vom Team aus Augsburg zukünftig nativ in die Cloud des US-Riesen eingebunden werden. Ziel sei es weltweit den Business-Nutzern eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen mit Zero-Knowledge zu ermöglichen.

Welche Auswirkung hat das auf Bestandskunden?

Secomba war bereits seit vielen Jahren Premium Technology Partner von Dropbox. Nun soll die eigene Sicherheitslösung mit dem amerikanischen Tech-Unternehmen auf globaler Ebene skaliert werden. Alle bereits geschlossenen Verträge, bleiben vom Dropbox-Deal unberührt. Ausdrücklich beteuern die Gründer, dass keine Daten migriert werden und in den deutschen Rechenzentren verbleiben. Die Betreuung der Kunden werde gemäß der bestehenden Geschäftsbeziehungen weiterhin stattfinden.

So reagieren die Gründer

Im Zuge des Deals, zeigen sich CEO Andrea Pfundmeier und CTO Robert Freudenreich erkenntlich: „Wir möchten uns persönlich bei allen bedanken, die uns über die Jahre hinweg unterstützt haben, insbesondere bei unserem Team, das uns auf unserem Weg begleitet hat. Viele von ihnen waren viele Jahre dabei, und jeder Einzelne von ihnen hat seinen Teil dazu beigetragen, Boxcryptor zu einem Erfolg zu machen. Besonderer Dank gilt auch unseren Investoren Jan, Markus und Gert von der Agile Partners GmbH, die von Beginn an an uns als Unternehmer und an unsere Vision geglaubt haben.“

Boxcryptor wird exklusiv

Mit Dropbox teile das Augsburger Unternehmen die gleichen Überzeugungen. Die globale Marke ermögliche es Secomba nun ihre Sicherheitslösung auf internationaler Bühne anzuwenden. Boxcryptor wird dadurch aber nicht mehr zugänglich für neue Kunden sein. Seit dem 29. November ist es nicht mehr möglich, neue Konten zu erstellen oder neue Lizenzen zu erwerben.