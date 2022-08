Augsburger Peerigon GmbH erhält B Corp-Zertifizierung

Zertifizierung

Das Team von Peerigon aus Augsburg. Foto: Martin Augsburger

Damit ist das IT-Unternehmen das erste Unternehmen aus der Fuggerstadt, das diese spezielle Auszeichnung erhält. Wie Peerigon das geschafft hat.

Der IT-Dienstleister Peerigon GmbH ist nun als erstes Augsburger Unternehmen offiziell eine „B Corp“. Das verkündete das Unternehmen jetzt. Das Kürzel steht für „Benefit for all Corporation“. Eine Bewegung, der ausschließlich nachhaltige und sich dem Gemeinwohl verpflichtende Unternehmen folgen. Sie nutzen demnach ihr Geschäftsmodell, um einen positiven Effekt auf die Gesellschaft zu erzielen – mit höchsten Standards in Bezug auf Transparenz, ökologische sowie soziale Performance.

Die offizielle Zertifizierung erfolgte nach mehrjährigem Bewerbungsprozess (Beginn 2019) durch die unabhängige Non-Profit-Organisation B Lab. „Das B Corp-Zertifikat ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einem gemeinwohlorientierten Unternehmen. Es bestätigt von unabhängiger Seite: Wir arbeiten auf den langfristigen Erfolg unserer Auftraggebenden hin, engagieren uns für ein gutes Miteinander und stellen Verantwortung über reines Profitdenken. So steht es in unserem Gesellschaftervertrag und so wird es bei uns auch gelebt“, resümiert Johannes Ewald, Co-Founder der Peerigon GmbH.

Geprüft wurden durch die Auswirkungen des Unternehmens auf Mitarbeitende, Kunden, die Geschäftsführung, die Gesellschaft und die Umwelt. Die Augsburger konnten den hohen Anforderungen in allen Bereichen gerecht werden, heißt es in einer Mitteilung. Auf Peerigon-Seite wurde die Bewerbung von einer eigenen Arbeitsgruppe begleitet. Grundlage für den Zertifizierungsprozess sind Selbstauskünfte (etwa der jährlich veröffentlichte Company Report, den das Unternehmen online für jedermann zur Einsicht bereitstellt, interne Standards sowie weitere öffentlich einsehbare Informationen, wie etwa die eigenen Guidelines zur Auswahl von Projekten.

Im Juni 2021 haben die Peerigon Gründer zudem einen neuen Passus in den Gesellschaftervertrag mit aufgenommen. Dieser besagt, dass nicht nur die Shareholder, sondern alle Stakeholder vom Engagement der Unternehmung profitieren sollen. Also Mitarbeitende, Auftraggebende, die weitere Community und natürlich auch unsere Umwelt.

Bislang ist es nach Auskunft von Peerigon 5.000 Unternehmen weltweit gelungen, die Anforderungen des B Lab Assessements zu erfüllen. Gut 50 davon stammen aus Deutschland. In der weltweiten Community befinden sich bekannte Marken und Organisationen wie Patagonia, Ecosia, Startnext, Too Good to Go oder Fairphone.

„Die B Corp Zertifizierung erfordert stetige Weiterentwicklung, und das ergibt ja auch Sinn“, sagt Mitgründer Johannes Ewald. „Wir sehen sie als Ansporn, die Arbeitswelt nach unseren Möglichkeiten zum Positiven zu verändern und mitzugestalten. Und wir würden gerne auch andere zu diesem Schritt ermutigen.“ Die Ergebnisse der Zertifizierung gelten vorerst für drei Jahre. Bei Neubeantragung müssen jedes Mal noch strengere Maßgaben erfüllt werden.