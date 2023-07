Augsburger Parit übernimmt die b&m edv-dienstleistung GmbH & Co. KG

Transaktion

Von links: Dr. Andreas Herch, Mathias Morold, Henning Krebel. Foto: Parit

Die Parit GmbH gibt den Zusammenschluss mit der b&m edv-dienstleistung Gmbh & Co. KG. bekannt. Zum 01. Juli wurde das Augsburger IT-Haus in die Geschäftsbereiche der Parit integriert.

Am 1. April dieses Jahres feierte die b&m ihr 30-jähriges Bestehen und gehört damit zu den ältesten noch aktiven IT-Häusern in Augsburg. Von Beginn an hatte der IT-Dienstleister die Software-Lösungen von Datev im Angebot. Basierend auf dieser langjährigen Zusammenarbeit verfügt die b&m über Fachwissen und einen vergleichsweise großen Erfahrungsschatz. Durch die Übernahme will die Parit zum optimalen Partner für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Datev einsetzen, werden, heißt es in einer Mitteilung.

So nahmen die Bestandskunden die Übernahme durch Parit auf

Die Nachricht des Unternehmenszusammenschlusses wurde von allen Bestandkunden durchweg positiv aufgenommen, meldet B&m. „Durch die Eingliederung in die Parit werden wir den Service für unsere Kunden optimieren. Zusätzliche Fachkenntnisse und die Unterstützung neuer Kollegen ermöglichen es, unseren Kunden bessere und umfassendere Lösungen anzubieten,“ prognostiziert Mathias Morold, Geschäftsführer der b&m.

Was bedeutet die Übernahme für Parit?

Andras Herch, Geschäftsführer der Netz16-Firmengruppe, sieht den Zusammenschluss der beiden Unternehmen als einen nächsten Schritt der Netz16 Gruppe, um für die Zukunft aufgestellt zu sein: „Durch die Assimilierung der b&m können wir unser Systemgeschäft um den Bereich Datev erweitern und erhalten mit Mathias Morold einen Experten, der das Thema bereits seit 30 Jahren kennt.“