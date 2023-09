Ausbildungsstart

25 swa Talents beginnen ihre Berufslaufbahn. Foto: swa

Ausbildungsstart bei den swa: Seit dem 01. September bieten die Stadtwerke Augsburg in sieben Ausbildungsberufen und drei dualen Studiengängen insgesamt 25 jungen Menschen eine neue berufliche Heimat. So sieht der Berufsstart für die Neulinge aus.

In diesem Jahr wird in den Bereichen Anlagenmechanik, Industriemechanik, Kfz-Mechatronik, Elektronik für Betriebstechnik ausgebildet. Darüber hinaus begrüßen die swa fünf auszubildende Industriekaufleute und vier neue angehende Fachkräfte im Fahrbetrieb. Erstmals wird auch eine Fachkraft für Wasserwirtschaft ausgebildet. Die dualen Studiengänge sind in diesem Jahr BWL-Industrie, Elektrotechnik und Maschinenbau.

Onboarding-Programm soll Einstieg erleichtern

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Ausbildungsplätze bei den Stadtwerken mit motivierten, jungen Menschen besetzen konnten“, freut sich swa Personalleiterin Insa Zeller. „Insgesamt bilden wir damit 90 swa Talents, wie unsere Auszubildenden und dual Studierenden heißen, aus.“ Um den neuen swa Talents den Einstieg ins Unternehmen zu erleichtern, findet zu Beginn des Ausbildungs- und Studienjahres ein ausgedehntes Onboarding-Programm statt.

Teamtraining im Allgäu geplant

„Fester Bestandteil sind neben dem gegenseitigen Kennenlernen sowie den swa als Arbeitgeber auch Spaß und Action im Rahmen eines lehrreichen Teamtrainings, unter anderem im Allgäu“, erklärt swa Ausbildungsleiter Yuhanin Özdemir. „So lernen sich unsere Talents aus unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen kennen und können über ihre gesamte Ausbildungs- und Studienzeit gegenseitig vom Fachwissen profitieren.“ Nach Abschluss der gemeinsamen Onboardingwoche starten die swa Talents dann in den verschiedenen Abteilungen bei den Stadtwerken.