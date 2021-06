So manövriert sich Mülhauser Logistik Xtra durch Corona

In schwierigen Zeiten ist die Familie eine Stütze für viele Menschen. Logistik Xtra sieht sich selbst ebenfalls als eine Art Familie: Als Kooperation von mehr als zehn mittelständischen Linde-Partnern in ganz Deutschland möchte Logistik Xtra die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder bündeln. Damit vertreibt der Verbund derzeit mehr als 8.000 Produkte. Jetzt fokussiert die Unternehmens-Kooperation aus Mühlhausen in der Nähe von Augsburg online eine Verkaufsplattform mit verschiedenen Instrumenten und einer großen Reichweite. Hier erweiterte Logistik Xtra, welches 2019 sein zehnjähriges Jubiläum feierte, vor allem in die Bereiche „Mietservice“ und „Regalprüfungen und Regalplanung“.

Auch das Online-Schulungsangebot wurde laut einer Mitteilung des Verbands stark ausgebaut. Der bewusste Fokus auf Onlineformate sei dabei bewusst gesetzt worden, da hierbei Hygiene- und Abstandsregelungen stets gewährleistet seien. Außerdem ließen sich derartige Formate einfacher in den Arbeitsalltag integrieren als herkömmliche Trainings an Standorten fernab des Firmensitzes. Neu ist in diesem Zusammenhang auch die interaktive Deutschlandkarte die ein Verzeichnis für die nächstgelegene Schulungsakademie realisieren soll.

„Wie viele andere Unternehmen auch sahen wir uns in den vergangenen Monaten gezwungen, andere Wege zu gehen“, sagt Richard Baumann, Geschäftsführer von Logistik Xtra. Dazu ergänzt er im Hinblick auf neue Konzepte, die während der Corona-Zeit erforderlich sind: „Aufgrund der reduzierten Kontaktmöglichkeiten haben wir also unseren Online-Bereich umgebaut und optimiert, um unsere Kunden weiterhin bestmöglich versorgen zu können. Denn dass die Logistik-Branche in diesen Zeiten eine ganz herausragende Rolle spielt, liegt auf der Hand.“

Dennoch setzt Logistik Xtra auch auf traditionelle Wege der Kommunikation: Zum Herbst 2021 wird der inzwischen 23. Katalog von Logistik Xtra erscheinen, verkündet der Verband. Dieser werde dann sowohl gedruckt als auch digital erhältlich sein. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, habe das Unternehmen gerade seine so genannte „Sommerzeitung“ veröffentlicht, die bis Ende August gültig ist. Auch diese „Sommerzeitung“ setzte der Verband in gedruckter und digitaler Form um.