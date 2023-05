Neueröffnung des Gesundhaus i-Tüpferl in Steindorf

Gesundheitswesen

Die Außenansicht des Gesundhauses in Steindorf. Foto: Bergmair’s i-Tüpferl GmbH & Co. KG

Im Juli 2023 ist es so weit – Das Gesundhaus i-Tüpferl der Bergmair’s i-Tüpferl GmbH & Co. KG ist bereit für den alltäglichen Betrieb. Das bringt der Neubau mit sich und so soll das Projekt weitergehen.

Christine Bergmair, Gründerin und Geschäftsführerin der Bergmair‘s i-Tüpferl GmbH & Co. KG, blickt voller Stolz auf eine 3,5-jährige Planungs- und Bauphase zurück. Im Juli 2023 geht das erste Gebäude der Projektreihe – das Gesundhaus i-Tüpferl – in Betrieb. Es ist der erste Abschnitt einer großen Neuentwicklung: Auf über 12.000 Quadratmeter entsteht in Steindorf ein großes Naturareal mit drei Neubaugebäuden: dem Gesundhaus, einem Gasthaus mit Veranstaltungssaal, Hotelbetrieb und Wirtsgarten sowie einem Feinkosthaus für die Veredelung regionaler Erzeugnisse aus der Landwirtschaft. „Ich bin froh, dass ich den Mut hatte, in dieser Zeit von Umbrüchen und Unsicherheiten meinen Unternehmensaufbau und vor allem den Gebäudeneubau fortzuführen!“, erklärt Christine Bergmair.

Der Holzbau ist technisch auf modernem Stand. Ökologisches Bauen sowie regionale Bauunternehmen und beständige Baustoffe waren für die Bauherrin von besonders hohem Wert. Interessenten finden eine bezugsfertige Praxis und Büroräume vor. Große lichtdurchflutete Räume, Sichtholzdecken und ein Blick in eine traumhafte Landschaft runden das einzigartige Konzept ab. Praxis-Sharing und Gemeinschaftsräume sind wesentlicher Bestandteil des Konzepts, denn auch die Außenanlage wird für Kurse in der Natur genutzt.

Neubau vereint verschiedene Aspekte des Gesundheitswesens

Im Gesundhaus werden Therapeuten, Ärzte, Gesundheits- und Sozialberufe unter einem Dach ganzheitlich zusammenarbeiten. Christine Bergmair, Osteopathin und Initiatorin, hat mit dem Gesundhaus eine bestimmte Vision im Kopf: Gesundheit und Krankheit sollen als individuell definierter Entwicklungsprozess gesehen werden. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Gesundhaus i-Tüpferl stellen alle Beteiligten sicher, dass Patienten eine moderne Behandlung und Impulse für Gesundheit und Prävention erfahren. Schnellere Diagnosen und abgestimmte Behandlungsstrategien bilden medizinisch hochwertige und runde Behandlungen für Patienten.

Zum weiteren Verlauf des Projektes

Die weiteren Projektbestandteile werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren umgesetzt. Aktuell liegt der Fokus darauf das Gesundhaus i-Tüpferl mit all seinen Qualitäten ins Leben zu bringen. Unterschiedliche therapeutische Angebote sind bereits fest eingeplant: Osteopathie, Akkupunktur & TCM, Pädagogik, systemische Selbstintegration sowie initiatische Therapie bieten bereits verschiedene Behandlungsansätze für Menschen verschiedenen Alters. Neben der Besetzung der Arztpraxis sucht die Gründerin noch weitere Persönlichkeiten, die das Gesundhaus i-Tüpferl zusammen mit ihr zu einem Ort der modernen, integrativen Medizin machen.

Im Juli 2023 geht das Gesundhaus in Betrieb. Die offizielle Eröffnung und der Tag der offenen Türe findet am Sonntag, 13. August von 10-18 Uhr statt.

