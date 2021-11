Mainova AG übernimmt mehrheitliche Anteile an Mobiheat

Mainova baut mit der Transaktion das eigene Geschäft mit Energiedienstleistungen weiter aus und nutzt damit die großen Marktpotenziale in dem attraktiven Geschäftsfeld der mobilen Heiz- und Kältezentralen.

Mobiheat ist als Spezialist für mobile Heiz-, Kälte- und Dampfzentralen im deutschsprachigen Raum ein erfolgreicher und fest etablierter Akteur. Die Transaktion beinhaltet auch die beiden Auslandsgesellschaften in Österreich und in der Schweiz. Veräußert wurden die Anteile von der Energieversorgung Offenbach AG (EVO) sowie den Gründern der Mobiheat GmbH. Über die Details der Transaktion haben die Partner Stillschweigen vereinbart.

Die Mobiheat GmbH zählt zu den Marktführern für mobile Heizzentralen. Das Unternehmen erwirtschaftet rund 22 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Das Produktportfolio umfasst kleine Elektroheiz-Zentralen für Privathäuser sowie mobile Gas- und Öl-Heizungen. Diese finden unter anderem in der Notfallversorgung von Altenheimen oder Krankenhäusern Verwendung. Wenn ein Fernwärme-Netz gewartet wird, kann der Betrieb bis zu 100 Haushalte versorgen. Niederlassungen gibt es in Göttingen, Krefeld und demnächst in Berlin, zwei Tochtergesellschaften wurden in Österreich und der Schweiz gegründet. 2016 erweitert mobiheat sein Sortiment um mobile Kälteanlagen, das neueste Projekt sind mobile Badezimmer.