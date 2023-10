Juzo übergibt Spenden an regionale und sozial engagierte Projekte

Spendenübergabe

Von links: Anja Schettler, Sandra Sailer, Ulrike Heigenmooser und Jürgen Gold mit einem kleinen Bewohner des Paulihofes bei der Spendenübergabe. Foto: Juzo

Die Julius Zorn GmbH (Juzo) nutzte den Familientag im Juli für eine Spendenaktion für zwei regionale Projekte. An wen die Spenden des Unternehmens gingen.

Der Familientag im Juli war für die Beschäftigten der Juzo GmbH, ihre Kinder und Angehörigen ein großes Vergnügen, der mit einer Spendenaktion zugunsten zweier lokaler Projekte verbunden war: der Bürgerstiftung Aichach und dem Paulihof - Kinderhilfe gGmbH. Der gespendete Betrag wurde vom Unternehmen nochmals verdoppelt, damit möglichst viel Unterstützung dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird.

Bürger helfen Bürgern

Die erste Station von Jürgen Gold, Geschäftsführer von Juzo und Anja Schettler, Marketingleitung, war die Bürgerstiftung Aichach. Die Stiftung unterstützt bedürftige Aichacher Bürgerinnen und Bürger, die aus besonderen Gründen auf Hilfe angewiesen sind und bei denen staatliche Unterstützung nicht oder noch nicht greifen. „Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Mitarbeitenden der Firma Juzo und ihren Familienangehörigen für die großzügige Unterstützung unserer Bürgerstiftung“, bedankt sich der Stiftungsvorstand Thomas Sixta. „Wir helfen damit bedürftigen Kindern, Familien und Alleinstehenden im Aichacher Land in finanziellen Notlagen, die zum Beispiel durch schwere Krankheit, Behinderung, fehlendem Unterhalt oder Altersarmut entstanden sind.“

Juzo fördert mit seinem Beitrag ein ganz konkretes Projekt: „Unsere Spende fließt in ein generationenübergreifendes Projekt, bei dem Jugendliche für ältere Menschen Einkäufe erledigen und sie damit wesentlich in ihrer Eigenständigkeit unterstützen“, erläutert Jürgen Gold, Geschäftsführer von Juzo. „Gleichzeitig werden die Schülerinnen und Schüler zum Thema „Gesunde Ernährung“ geschult, also ein echter Gewinn für alle Beteiligten.“

Heilende Pädagogik mit Tieren

Der Paulihof in Kühbach bietet Kindern und Jugendlichen Schutz und neuen Halt im Leben, wenn sie diesen aufgrund schwieriger Umstände verloren haben. „Wir freuen uns, dass wir heute diese Spende der Juzo Gemeinschaft dem Paulihof überreichen können“, besagt Anja Schettler, Leiterin Marketing bei Juzo. Ulrike Heigenmooser, Heilpädagogin und Gründerin des Paulihofes, betont: „Jeder Euro kommt bei uns gut an. Wir sehen unseren Auftrag darin, die jungen Menschen, die zu uns kommen, auf ihrem Weg der Heilung und des Wachstums zu begleiten, damit sie mit Mut und neuem Selbstvertrauen ins Leben starten können.“

Der Paulihof arbeitet mit einem einzigartigen Konzept, denn hier vereinen sich Kinderschutz und Tierschutz: Etwa 50 Tiere, die oftmals vernachlässigt oder aus schlechter Haltung gerettet wurden, leben mit den zurzeit sieben Jugendlichen zusammen. Hunde, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Esel und Hühner bieten den Kindern wieder einen festen Boden unter den Füßen und sorgen für eine gesunde Erdung und das Heilen von Seele und Psyche. Heigenmooser bringt es auf den Punkt: „Das gemeinsame Naturerleben hilft beiden beim Heilungsprozess – Kind und Tier. Denn jeder verdient eine zweite Chance“.