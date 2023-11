Infotag Juzo Go 2023 gibt Schülern einen Einblick in die Arbeitswelt

Berufsorientierung

Die Auszubildenden von Juzo bereiten sich auf den Besuchertag vor.

Der Ausbildungsbetrieb Juzo in Aichach engangiert sich für den Nachwuchs von Arbeitskräften. Deshalb veranstaltete das Familienunternehmen den Bewerbertag Juzo Go. Die Highlights der Veranstaltung.

Ende Oktober fand der Bewerbertag Juzo Go statt. Dabei gewährte das Unternehmen Juzo Schülern und deren Eltern einen Einblick hinter die Kulissen der Firma.

Ein vielseitiges Angebot

Gewerbliche Berufe, kaufmännische Berufe sowie IT- und Medienberufe: Vor Ort konnten sich die Schüler selbst überzeugen, wie vielseitig das Ausbildungsangebot bei Juzo ist. Im Anschluss an die Vorstellung der Firma und der verschiedenen Ausbildungsberufe gab es die Möglichkeit an einer Werksführung teilzunehmen. Dort konnten die Jugendlichen und ihre Eltern live hinter die Kulissen blicken und die Abläufe im Unternehmen hautnah erleben.

Mit rund 50 Interessierten war der Besuchertag demnach ein voller Erfolg und wird auch zukünftig ein wichtiger Baustein sein, um sich als Ausbildungsbetrieb beim Nachwuchs aus der Region zu präsentieren. Das Besondere dabei: Er wurde komplett von den aktuellen Auszubildenden organisiert und durchgeführt, um den Schülern einen möglichst detaillierten und realitätsnahen Einblick in die Ausbildungsberufe bei Juzo zu beschaffen.

Die Julius Zorn: Mehr als 100 Jahre Firmengeschichte

Juzo mit Hauptsitz im bayerischen Aichach wurde 1912 in Thüringen gegründet und beschäftigt weltweit über 1.200 Beschäftigte. Mit der Schwesterfirma in den USA und den verschiedenen Tochterfirmen und Vertriebsorganisationen in Europa und Kanada bedient der Hersteller medizinischer Hilfsmittel einen internationalen Markt.

Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Kompressionstherapie produziert das Unternehmen Produkte größtenteils „Made in Germany“ aus den Bereichen Phlebologie, Lymphologie, Narbenmanagement und Orthopädie wie Kompressionsversorgungen in Rund- und Flachstrick sowie Bandagen und Orthesen. Neben den Produkten der Fachhandelsmarke Juzo gibt es die Juzo Akademie mit Fortbildungen, unter anderem für den medizinischen Fachhandel, die Marke sportomedix mit Produkten für Sportler und die Marke EquiCrown mit medizinischen Kompressionsbandagen für Pferde.