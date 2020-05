fly-tech und DOMUS ermöglichen flexiblen Cloud-Zugriff

Die fly-tech GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführer Tobias Wirth, ermöglicht in Kooperation mit DOMUS eine digitale Verwaltung in Echtzeit – ungebunden von welchem Ort aus. Nicht nur in Zeiten von Corona, wo Homeoffice ein wichtiger Bestandteil der Arbeitswelt geworden ist, soll dies von Nutzen sein.

Der Begriff „Digitalisierung“ bestimmt immer deutlicher unseren Alltag. Vor allem die Arbeitswelt soll in Zukunft so digital wie möglich gestaltet werden und viele Prozesse vereinfachen. Vor allem in Krisenzeiten, wie aktuell durch das Corona-Virus, ist es wichtig, arbeitsplatz-unabhängig seinen Aufgaben nachgehen zu können. Abhängig von der jeweiligen Branche ist die Digitalisierung einfacher oder eben schwieriger zu gestalten. Nach und nach kommt sie auch in der Sparte der Immobilienverwaltung an. Hier kommt nun das Unternehmen fly-tech ins Spiel. Verwaltung in Echtzeit Die fly-tech GmbH hat gemeinsam mit DOMUS eine Softwarelösung namens DOMUS Cloud Solution ins Leben gerufen. Seit einem Jahr kooperieren die beiden Unternehmen diesbezüglich. Die Softwarelösung ermögliche es, in Echtzeit und von jedem Ort der Erde, die Geschäftsunterlagen zu verwalten. Dabei gebe es lediglich eine Voraussetzung: eine funktionierende Netzwerk- und Internetverbindung, auf die der Benutzer zugreifen kann. Jedes Endgerät hat Zugriff darauf Mit der DOMUS Cloud Solution sei gelungen, alle digitalen Dienstleistungen für die Verwaltungsbranche ohne Abzüge in der Qualität über die Cloud Lösung anzubieten. Der Zugriff darauf sei von allen Orten der Welt aus möglich. Somit ist der Nutzer flexibel und kann von überall aus auf seinen eigenen IT-Arbeitsplatz zugreifen. Dies kann mit jedem Endgerät geschehen: sowohl Handy, Tablet, Computer, Laptop oder Notebook können genutzt werden. Die Endgeräte müssen lediglich ein aktuelles Windows 10- oder Apple-Betriebssystem installiert haben. Auch die DOMUS Cloud Services Navility und Homecase können dadurch einbezogen werden. Sicherheit stehe an erster Stelle Der IT-Arbeitsplatz muss nicht gekauft, sondern lediglich gemietet werden. Die jeweiligen Kosten werden im Voraus für jeden einzelnen Nutzer ausgerechnet. Dadurch, dass sich die Gebühr in den Betriebskosten niederschlägt, können auch Steuervorteile entstehen. Die beiden kooperierenden Unternehmen werben damit, dass die Sicherheit der Software hoch sei. Dafür sorgen ein Virenschutz, Firewall, Systemüberwachung, Datensicherungsprüfungen, monatliche Wartungen sowie Anpassung und Optimierung.