Bei KlimaShop! diskutieren Internationale Experten die Energiewende

Energieversorgung

Experten diskutieren über Visionen der Energiewende. Foto: KlimaShop!

So reagieren regionale Unternehmen auf die Energiewende. Im Austausch mit internationalen Managern wurde in Friedberg eine klimagerechte Zukunft diskutiert. Wie sieht die Vision der KlimaShop!-Geschäftsführer aus?

Der Wärmepumpen-Spezialist KlimaShop! GmbH hat seine Visionen für einen sauberen Energiekreislauf mit hochrangigen internationalen Experten diskutiert. In der Friedberger Firmenzentrale waren Manager der Klima-Sparte des japanischen Herstellers Panasonic sowie Vertreter der Hochschule Augsburg und der Handwerkskammer für Schwaben zu Gast, um sich über die Zukunftsperspektive auszutauschen.

Rahmen des Events

Thema der Diskussion war die Vision der KlimaShop!-Geschäftsführer Armin und Peter Spengler. Sie erklären: „Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.“ Deshalb nutzen sie die Gelegenheit ihre Idee vorzustellen: „Die Forschung wird zeitnah moderne Technologien entwickeln, die die überschüssige Energie im Sommer speichern, um sie im Winter verfügbar zu machen. Dazu werden wir Solar- und Windenergie in der sonnig-windigen Jahreshälfte mit Elektrolyseuren in Wasserstoff und in leistungsstarken Batterien speichern. In der kalten Jahreszeit nutzen wir die gespeicherte Energie für ebenso sauberen Strom wie im Sommer.“

Zuspruch aus verschiedensten Ländern

Die Manager von Panasonic, die von fern angereist waren, um der Diskussion beizuwohnen, zeigten sich von der Vision des innovativen Friedberger Unternehmens beeindruckt. Auch Knuth Ensenmeier, Beauftragter für Innovation und Technologie der Handwerkskammer für Schwaben, und Maschinenbau-Professor Dr. Stefan Braunreuther von der Hochschule Augsburg sicherten den KlimaShop!-Geschäftsführern, nach einer ausführlichen Präsentation der Vision, ihre Unterstützung zu.