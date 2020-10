Bauer Gruppe investiert in den Vereinigten Staaten

Ein wesentlicher Schritt in der Umsetzung der neuen Strategie der Bauer Gruppe war die Beendigung des Joint Ventures mit Schlumberger im Juli 2020. Damit hat Bauer wieder alle Anteile an der Bauer Manufacturing LLC in den USA sowie der Bauer Deep Drilling GmbH in Deutschland übernommen. Das Joint Venture war 2015 begonnen worden, um die Entwicklung und den Bau von größeren, standardisierten landbasierten Tiefbohranlagen für den Öl- und Gasbereich in Nordamerika weiter voranzutreiben. Dazu hatte das Segment Maschinen der Bauer Gruppe die Automatisierungstechnik für Tiefbohrgeräte in das Joint Venture eingebracht. Der ursprüngliche Fokus lag vor Beginn des Joint Ventures auch auf Anwendungen im Bereich Geothermie.

Nun hat der Geschäftsbereich Water, Energy & Mining der Bauer Maschinen GmbH sämtliche Aktivitäten in der Tiefbohrtechnik gebündelt. Die zukünftige Zielsetzung ist darauf ausgerichtet, das vorhandene Know-how zu nutzen, um für Kunden passgenaue Anwendungen zu entwickeln und gemeinsam Projekte zu realisieren. Der Fokus liegt dann auf den Märkten in Europa und Asien. „Wir wollen gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung und ein Projekt entwickeln. Dafür haben wir ausgezeichnetes Know-how im Unternehmen“, erläuterte Michael Stomberg, Vorstandsvorsitzender der Bauer AG und fügte an: „Das heißt, wir wollen keine standardisierte Palette an Geräten im Bereich Tiefbohrtechnik anbieten, sondern gezielt individuelle Kundenlösungen liefern. Gerade in den letzten Jahren hat sich dabei die Geothermie wieder neu belebt. Dafür verantwortlich ist der ökologisch notwendige Wandel von fossilen Rohstoffen hin zu nachhaltigen Energieträgern.“

Ein weiterer strategischer Schritt ist der Ausbau des Brunnenbohrgeschäfts in den USA. Um hier einen Eintritt in den Markt zu vollziehen hat die amerikanische Tochterfirma der Bauer Maschinen GmbH, Bauer Equipment America Inc., im Oktober 2020 per Asset-Deal das in den USA etablierte Geschäft mit Brunnenbohrgeräten der Marke Gefco von Astec Industries, Inc. übernommen. Bauer wird damit die Produktion und den Vertrieb der Geräte in Conroe, Texas weiterführen. Durch die Beendigung des Joint Ventures mit Schlumberger stehen die Produktionskapazitäten bei der Bauer Manufacturing LLC zur Verfügung und können durch den Bau von Maschinen sowie Servicedienstleistungen gut ausgelastet werden.

Gefco erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von etwa 30 Millionen Dollar und ist ein bedeutender Hersteller im Brunnenbohrbereich in Nordamerika. „Die Möglichkeit der Übernahme von Gefco war für uns eine sehr gute Gelegenheit, im Bereich Brunnenbohrgeräte in den US-Markt einzutreten. Für Brunnenbohrungen sehen wir hier insgesamt einen wachsenden Markt, den wir uns entwickeln wollen. Neben der Marke Prakla, mit der wir uns weiterhin auf besonders tiefe Brunnenbohrungen außerhalb Nordamerikas fokussieren, verfügen wir mit Gefco nun auch über eine Gerätepalette, die speziell für den nordamerikanischen Markt konzipiert ist“, prognostizierte Michael Stomberg.