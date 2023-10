46.000 Quadratmeter: Brixx Projektentwicklung GmbH kauft Grundstück in Friedberg

Expanison

Alexander Diehl (links) ist Geschäftsführer der Brixx Projektentwicklung GmbH und plant in Friedberg einen riesigen Hallenkomplex. Foto: B4BSCHWABEN.de

In bester Verkehrsanbindung hat sich die Brixx Projektentwicklung ein großflächiges Grundstückt im Friedberger Gewerbegebiet gesichert. Doch was plant das Unternehmen auf den 46.000 Quadratmetern?

Die Brixx Projektentwicklung GmbH wurde 2008 von Dipl.-Ing. Norbert Müller in München gegründet. Heute entwickelt sie bundesweit Immobilienprojekte, darunter Wohnungsbauten, Hotels und Büroimmobilien in Innenstadt- und citynahen Lagen sowie Logistik und Light-Industriell. Nun hat das Unternehmen an der Iglauer Straße/Äußere Industriestraße im Friedberger Gewerbegebiet in Derching eine circa 46.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Die Fläche schließt direkt an die A8 an.

Was plant Brixx auf der Großfläche in Friedberg?

Hier sollen rund 35.000 Quadratmeter Produktion- und Lager-Flächen entstehen. Die Brixx Projektentwicklung GmbH erweitert damit ihr Portfolio am Standort rund um Augsburg. Geplant sind mehrere Hallenkörper mit bis zu dreigeschossigen Bürogebäuden entlang der Iglauer Straße und Äußere Industriestraße, die über eine neue Zufahrtsstraße erschlossen werden. Die modernen Hallenflächen sollen eine flexible Grundrissgestaltung ermöglichen. So können Flächen für Lager, Lo-gistik, Light-Industrial, Last-Mile-Storage und Produktion inklusive Büroflächen in vielen Varianten an-geboten werden, die sich den jeweiligen Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer anpassen.

Wann soll der Spatenstich für das Großprojekt erfolgen?

Dabei entstehe ein nachhaltiger Produktions- und Logistik-Park, der den aktuellen ESG-Kriterien gerecht werden soll. Besonderen Wert wolle Brixx auf eine klimaneutrale Energieerzeugung sowie eine ressourcenschonende Herstellung und Nutzung der Gebäude legen. Der Baustart ist für Mitte 2024 geplant. Mit Fertigstellung der ersten Produktions- und Logistikhallen Ende 2025 erhofft sich das Unternehmen am Ende einen modernen und vielseitigen Produktions- und Logistik-Standort entstehen zu lassen. Die Finanzierung dazu wird durch die Sparkasse Schwaben-Bodensee begleitet.