Was benötigt zukunftsfähige IT?

Eine funktionierende IT ist mehr als nur Technik. Deshalb verfolgt die fly-tech aus Friedberg bei Augsburg einen ganzheitlichen IT-Ansatz und betrachtet bei ihren Lösungen immer das Zusammenspiel von Mensch, Raum und Technik. Denn die Mitarbeiter bei einer effizienten Arbeitsweise zu unterstützen ist die Hauptaufgabe jeder IT-Lösung.

Wann haben Sie sich das letzte Mal Gedanken über die IT Ihres Unternehmens gemacht? Für viele Unternehmer und Führungskräfte ist IT etwas, das nur dann in den Fokus kommt, wenn sie nicht funktioniert. Wenn beispielsweise das Endgerät nicht ausreichend Performance für die gewünschte Anwendung bietet. Oder ein Server ausgefallen ist und deshalb der Zugriff auf wichtige Daten nicht mehr möglich ist.

Jedes Unternehmen muss sich daher die Frage stellen, wie es die Funktion der eigene IT sicherstellen will. Und je nach Unternehmensgröße und Selbstverständnis kommen hier sehr unterschiedliche Lösungen infrage. Das reicht von einem IT-Management „nebenher“, über ein Outsourcen der IT-Themen zu einem Dienstleister bis hin zu einer eigenen IT-Abteilung bestehend aus einem oder mehreren Mitarbeitern. Doch was sind die Grundpfeiler einer zukunftsfähigen IT?

1) Gute IT benötigt Planung & Strategie.

Egal ob erfolgreicher Mittelstand oder aufstrebendes Start-up, eine optimale Lösung für die IT zu finden ist nicht einfach. Aus der Not entstehen Insellösungen für einzelne Themen. Und spätestens, wenn diese einzelnen Lösungen miteinander verknüpft werden sollen, dann gerät das Gesamtkonstrukt an seine Grenzen.

Daher ist es wichtig, IT wird als ganzheitliches Thema betrachtet. Nicht nur als eine Ansammlung von Technik und Endgeräten, sondern als eine Infrastruktur, welche die Mitarbeiter:innen unterstützen, ihre Arbeit effizient und von jedem beliebigen Ort durchführen zu können. Hierfür muss die IT-Infrastruktur geschaffen werden und dazu müssen die einzelnen Lösungen aufeinander abgestimmt sein und miteinander kommunizieren können.

IT ist wie Lego - Die meisten sind überrascht, welche erstaunlichen Konstrukte daraus entstehen können, wenn man den richtigen Plan hat.

Für so eine Lösung benötigt ein Unternehmen eine individuelle IT-Strategie und eine konkrete Planung zur Umsetzung.

2) Gute IT benötigt zuverlässige Hard- & Software-Lösungen

Um den massiv steigenden IT-Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, ist eine aktuelle IT-Infrastruktur nötig. Denn potentielle Angreifer sind sehr erfinderisch und gut vernetzt, wenn es darum geht Schwachstellen in Softwarelösungen zu finden und auszunutzen.

Immer häufiger nutzen Cyberangriffe auch ganz gezielt Schwachstellen in Hardwarekomponenten, um sich Zugang zu Unternehmensnetzwerken zu verschaffen. Deshalb ist es wichtig, hier auf aktuelle, etablierte und zuverlässigen Lösungen zu setzen.

3) Gute IT benötigt ein festes Team aus Experten.

Die zunehmende Vernetzung von Anwendungen führt auch dazu, dass die verwendeten IT-Lösungen unbedingt sauber und korrekt implementiert werden müssen. Nur so können die Vorzüge der Vernetzung genutzt werden und eventuelle Sicherheitslücken vermieden werden.

Neben den technischen Themen nimmt dabei auch die Compliance einen wichtigen Stellenwert ein. Denn immer neue Anforderungen im Datenschutz oder aus anderen neuen EU-Vorgaben haben teils starke Auswirkungen auf die Ausgestaltung der IT.

Deshalb macht es allein die schiere Menge an unterschiedlichen Themen für einzelne IT-Mitarbeiter quasi unmöglich, alle Bereiche adäquat abzudecken. In der Konsequenz benötigt ein Unternehmen im Idealfall eine Abteilung aus mehreren Experten mit unterschiedlichem Wissen und Erfahrung.

4) Gute IT benötigt eine unkomplizierte Kommunikation.

Wenn ein Problem auftritt und die IT ausfällt, dann geht für die Betroffenen häufig nichts mehr. Und die wenigsten Mitarbeiter wollen in dieser Situation ein IT-Ticket ausfüllen. Deshalb ist es wichtig, im Unternehmen eine Nutzer-orientierte Kommunikation zu etablieren. Den Nutzer schnelle und effektive Lösungen anzubieten und ihm nicht auch noch zusätzlich die detaillierte Dokumentation aufzubürden. Denn IT ist kein Selbstzweck, sondern eine Unterstützung für die Mitarbeiter des Unternehmens die Arbeit effizienter zu durchzuführen.

5) Gute IT benötigt kalkulierbare Kosten.

Die IT-Kosten sind bei vielen Unternehmen ein zentrales Thema. Denn interne IT-Mitarbeiter sind rar und deshalb teuer. Und auch bei den Investitionen in Hard- und Software kommen schnell größere Beträge zusammen, die sich unschön auf das Monats- oder auch Jahresergebnis auswirken. Laut einer Studie von Capgemini aus 2022 besteht das Hauptproblem bei den IT-Kosten häufig allerdings weniger in den akuten Kosten, sondern vor allem auch darin, dass diese meist überraschend anfallen. Deshalb ist es wichtig, gut zu planen und durch Expertenwissen viele Eventualitäten vorherzusehen.

Individuelle IT-Betreuung im Stufenmodell.

Bei der fly-tech betreuen wir nun seit über 20 Jahren kleine und große Unternehmen aus der Region bei deren IT-Themen und insbesondere bei deren Schritt in die Cloud. Daher wissen wir auch, dass jedes Unternehmen unterschiedlich ist und jeder seine individuelle Lösung benötigt.

Aus diesem Grund haben wir unser IT-Betreuung in einem Stufenmodell umgesetzt. In den verschiedenen Betreuungsstufen bekommen Sie bei uns genau den Betreuungsumfang, den Sie sich für Ihr Unternehmen wünschen. Vom einer Basisunterstützung mit optionalem Notfalldienst, über eine festes IT-Team inklusive Koordinator, bis hin zur komplette IT-Strategie als externer IT-Manager.

