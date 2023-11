Der Bunte Kreis hilft Familien mit schwerstkranken Kindern

Thema der Woche

Der Bunte Kreis unterstützt Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern in der Region Bayerisch-Schwaben. Foto: Bunter Kreis

Seit über 30 Jahren unterstützt der Bunte Kreis Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern in der Region Bayerisch-Schwaben. Ihren Hauptsitz hat die Stiftung in Augsburg in direkter Nachbarschaft zum Universitätsklinikum mit Außenstellen in Kempten und Memmingen. Rund 3.000 betroffene Familien begleitet der Bunte Kreis jedes Jahr mit unterschiedlichen Hilfsangeboten, damit ihnen das Leben auch in der schwierigen Zeit gelingt. Denn wenn ein krankes Kind aus der Klinik entlassen wird, sind die Eltern mit der oft aufwendigen Pflege schnell überfordert oder sogar mit lebensbedrohlichen Situationen konfrontiert. Außerdem sind Geschwisterkinder zu betreuen und viele bürokratische Hürden rund um die Erkrankung des Kindes zu nehmen.

Offenes Ohr und helfende Hand

Der Bunte Kreis steht den betroffenen Familien bereits während des Krankenhausaufenthalts und dann nach der Entlassung zur Seite. Dabei haben die Nachsorgeschwestern, die Sozialarbeiter*innen und Psycholog*innen immer die ganze Familie im Blick. Sie helfen bei der Pflege und medizinischen Versorgung, bei sozialrechtlichen Fragen und Antragstellungen, sie beraten psychologisch, sie trösten, hören zu und geben Halt und Sicherheit. „Unsere Arbeit ist herausfordernd und vielfältig, da braucht es Sachkompetenz aber auch großes Einfühlungsvermögen“, sagt Ulrike Altinsoy-Braune, Leiterin des Früh- und Neugeborenenteams. Mit seinem Sozialfond unterstützt der Bunte Kreis auch betroffene Familien, die in finanzieller Not sind. Und für den schlimmsten aller Fälle, wenn das Kind stirbt, steht der Bunte Kreis den Familien mit seelsorgerischer Begleitung bei.

Breites Therapieangebot

Neben den vielfältigen Hilfsangeboten im Rahmen der sozialmedizinischen Nachsorge bietet der Bunte Kreis auch spezielle Kurse zur Bewältigung von Erkrankungen wie Epilepsie, Adipositas oder Diabetes. Am Ziegelhof, dem tiergestützten Therapiezentrum des Bunten Kreises, gibt es unterschiedlichste pädagogische und therapeutische Angebote für schwer kranke Kinder und Jugendliche wie auch für deren Geschwister. Diese haben einen erhöhten Bedarf an Zuwendung, weil die Eltern oft ihre ganze Zeit und Energie für das gesunde Kind aufwenden müssen. Am Ziegelhof sollen sie einen Ausgleich zum belasteten Familienalltag finden. Ebenso fördert der Bunte Kreis mit erlebnispädagogischen Angeboten wie Klettern, Natur- und Familienprojekten die familiären Strukturen und den Kontakt zur Gemeinschaft.

Teilstationäres Hospiz

Mit der Planung eines teilstationären Hospizes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Gelände des Ziegelhofs geht der Bunte Kreis in die Zukunft. Das sogenannte Brückenhaus mit acht Betreuungsplätzen in Einzelzimmern, mit zwei Familienappartements und verschiedenen Therapieräumen soll den Eltern eine Perspektive auf Entlastung im schwer belasteten Alltag geben. Mit dem Brückenhaus knüpft der Bunte Kreis an seine langjährigen Erfahrungen im Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD) und in der Spezialisierten Ambulanten Pädriatrischen Palliativversorgung (SAPPV) an. Dabei ist die Stiftung – wie bei all ihren Angeboten – auf die Unterstützung von Sponsoren sowie Spenden angewiesen.

