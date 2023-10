Darum ist der TONI Park der beste Standort für Hightech Unternehmen in Augsburg

Thema der Woche

Im Gebäude B/C des TONI Park sind noch Mietflächen verfügbar. Foto: TONI Park

Im Süden von Augsburg wächst seit einigen Jahren der TONI Park. Diverse Hightech-Unternehmen – Siemens, Makandra, Yunex, Infineon und Igel sind nur einige davon – haben sich bereits für diesen Standort entschieden. Und das hat gleich mehrere Gründe. Mit dem TONI Park soll ein Bürokomplex entstehen, in denen die modernsten Unternehmen perfekt arbeiten können. Die Voraussetzungen sollen sowohl technisch, als auch in Sachen Naturschutz und Mitarbeiterfreundlichkeit Best Practice sein.

Das sind die Highlights des TONI Park

Um bestmöglich arbeiten zu können, stellen vor allem IT-Unternehmen höchste Anforderungen an ihren Standort. Der TONI Park wartet deshalb mit zahlreichen Vorteilen auf. Neben einem optimalen Breitband-Anschluss mit einem Datenvolumen von bis zu 100 Gbit/s, verfügt der TONI Park auch über DSGVO-konforme Sicherheitssysteme. Dies ist besonders wichtig, da gerade bei IT-Unternehmen Daten sicher gespeichert werden müssen. Zudem haben sich die Planer des TONI Park auf New Work Konzepte verständigt. Konkret geht es um bedarfsgerechten Ausbau, der Open Spaces und hybride Strukturen für optimale Zusammenarbeit ermöglicht.

Die Büroflächen, die von den Unternehmen angemietet werden, sind dabei in ihrer Größe und Ausstattung flexibel planbar. Ab einer Mindestfläche von 250 Quadratmetern ist eine Vermietung möglich. Ihre optimale Mietfläche finden Sie hier.

Eine Übersicht über den TONI Park. Grafik: TONI Park

Die Mitarbeiter lieben den TONI Park

Doch der TONI Park verfügt nicht nur über technische Highlights. Auch für die Mitarbeiter der TONI-Unternehmen ist einiges geboten. So zum Beispiel ein videoüberwachtes Parkhaus mit 490 Stellplätzen und E-Ladesäulen. Um eine perfekte Work-Life-Ballance zu garantieren, sind im TONI-Park auch ein Café und ein Restaurant vorgesehen. Eine Kita und ein Fitness-Studio sin bereits vorhanden. Als besonderes Highlight hat das Team des TONI-Park außerdem einen großzügigen Park, eine grüne Oase zwischen den Gebäuden, erschaffen. Hier ist übrigens auch Arbeiten unter freiem Himmel möglich, denn das W-Lan Netz ist auch außerhalb der Gebäude sicher und stabil.

Fokuspunkt Naturschutz

Ein Herzensprojekt der TONI GmbH & Co. KG ist es außerdem, das Areal möglichst grün zu gestalten. Und das nicht nur in Hinblick auf Energieversorgung, Wärmetechnik und Gebäudedämmung, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes. Die Fassade des Parkhauses ist mit circa 700 Quadratmetern vertikal begrünt. Und auf den ebenfalls begrünten Dächern des TONI Parks finden nicht nur diverse Wildblumen, sondern auch Insekten und Vögel ein Zuhause.

Die begrünte Fassade des Parkhauses im TONI Park. Foto: TONI Park

Der TONI Park wächst weiter

Ein beträchtlicher Teil des TONI Parks ist bereits vermietet – denn die Nachfrage nach modernen Mietflächen ist in der Technologie Standort Augsburg groß. Jüngst haben zum Beispiel die Radiologie Augsburg und die namhafte Kanzlei AWI ihre Mietverträge unterschrieben. Derzeit stehen noch einige Büroflächen für moderne Unternehmen bereit. Die Planungen für zwei weitere Gebäude liegen vor. Das bietet nicht nur neuen Mietern Platz. Auch bereits vorhandene Unternehmen haben dadurch im TONI Park die Möglichkeit zu expandieren und weiter zu wachsen.