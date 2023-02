Wie geht man mit zwei parallelen Sanierungsfällen im Unternehmen um?

Thomas Planer, Planer & Kollegen GmbH

Thomas Planer, unser Experte für Sanierungsfragen, von Planer & Kollegen. Foto: Roland Altmann

„Wie geht man am klügsten vor, wenn im Zug einer Sanierung der Finanzen ein neuer Sanierungsfall in der Produktion auftaucht (Energie- und Rohstoffverbrauch jenseits von Gut und Böse, daher Kostentreiber)?“

Sanierungsexperte Thomas Planer von Planer & Kollegen antwortet:

Das kommt auf den Einzelfall an. Eventuell macht es Sinn, die Produktion auszulagern, indem man einen strategischen Partner mit an Bord holt, oder auf alternative Energie- und Rohstofflieferanten zurückzugreifen. So aus der Ferne ist das schwer zu beurteilen. Unter Umständen kann es schon helfen, das Zahlungsziel in Absprache mit den betroffenen Partnern zu verlängern. Ihr Sanierungsexperte wird hier Rat wissen und Sie unterstützen.

