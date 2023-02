Lohnt sich in der jetzigen Krisensituation eine Unternehmens-Sanierung überhaupt?

Thomas Planer, Planer & Kollegen GmbH

Thomas Planer, unser Experte für Sanierungsfragen, von Planer & Kollegen. Foto: Roland Altmann

„Ist die gegenwärtige Wirtschaftslage überhaupt geeignet, eine Sanierung in Angriff zu nehmen? Oder sollten wir erst die Dinge ordnen, um über die Runden zu kommen, um anschließend gestärkt in eine Sanierung zu gehen?“

Sanierungsexperte Thomas Planer von Planer & Kollegen antwortet:

Das ist eine gute und verständliche Frage. Und die Antwort ist: Verlieren Sie keine Zeit! Sprechen Sie sofort mit einem Sanierungsexperten, wenn Sie das Gefühl haben, eine Krise kommt. Das ist ein mutiger Schritt, der Ihre Existenz und die Ihrer Mitarbeiter retten kann.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Unternehmen bereits in einer Krise steckt oder an welchen Punkt einer beginnenden Krise sich Ihr Unternehmen befindet, sollten Sie, mit einem ausgewiesenen Sanierungsexperten eine Sanierungsanalyse erstellen. Die Sanierungsanalyse beantwortet Ihnen dann, in welchem Stadium der Krise Sie sich befinden und welche Maßnahmen zur Sanierung Ihnen zur Verfügung stehen.

Wenn die Lieferanten bereits mahnen müssen, die Bank Ihren Kreditrahmen einfriert oder sogar kürzt, wird es höchste Eisenbahn, mit einem Sanierungsexperten an den Tisch zu gehen.

Eine Insolvenz bedeutet nicht das Ende eines Unternehmens

Wenn eine außergerichtliche Sanierung nicht mehr möglich ist, heißt Insolvenz nicht mehr das Ende Ihres Unternehmens. Das Zauberwort heißt „Insolvenz in Eigenverwaltung“. Mit der Insolvenz gibt Ihnen der Gesetzgeber ein gewichtiges Werkzeug zur Sanierung Ihres Unternehmens in die Hand und verschafft Ihrem Unternehmen wieder Liquidität (zum Beispiel durch Insolvenzgeld für Ihre Mitarbeiter).

Und das Beste: Sie als Unternehmer bleiben im „driver’s seat“ und lenken, mit Ihrem insolvenzerfahrenen Sanierer das Eigenverwaltungsverfahren…. Und nicht ein anonymer Insolvenzverwalter!

Ein Argument mehr, nicht unnötig zu warten. Auch für Gläubiger ist eine Eigenverwaltung sehr interessant, weil die Quote um ein Vielfaches höher ist als bei einer Regelinsolvenz. Also zögern Sie nicht, sondern packen Sie die Sanierung mutig an.

Sie haben Rückfragen an Sanierungsexperten Thomas Planer oder wünschen eine tiefergehende Beratung? Dann nehmen Sie hier direkt Kontakt auf.