Thomas Häring als Lieferketten-Experte

Lieferengpässe beschäftigen die Wirtschaft in Bayerisch-Schwaben sowohl seit der Corona-Pandemie, als auch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Besonders die Elektro-Industrie leidet unter dieser Entwicklung – und damit auch das Augsburger Unternehmen BMK. Doch dieses steht in der aktuellen Situation besser da, als andere Wettbewerber. Der Grund: Laut BMK setzt das Unternehmen auf eine international vernetzte Aufstellung mit Standorten etwa in Israel, Tschechien oder China. Dadurch konnte die BMK-Lieferkette derart gut aufrecht erhalten werden, dass das Unternehmen den IDS Supplier Excellence Award mit höchster Punktzahl gewonnen hat.

Thomas Häring, BU-Leiter bei BMK, zeigt sich begeistert: „Die Auszeichnung zeigt, dass die langjährige Partnerschaft zwischen IDS und BMK auch in Krisenzeiten nicht nur Bestand hat, sondern stetig wächst. Ich bin mir sicher, dass beide Unternehmen gestärkt aus der aktuellen Situation hervorgehen werden. Partnerschaft ist hier nicht nur eine Floskel, sondern wird täglich gelebt.“

Thomas Häring, Sie können stolz auf Ihr Unternehmen sein. Denn Sie haben rechtzeitig erkannt, dass die Zeit der „Just-in-time“ Produktion vorbei ist. Unternehmen müssen entweder auf große Lagerkapazitäten oder ein perfekt funktionierendes Lieferkettenkonzept setzen können. Sie haben bewiesen, wie letzteres funktionieren kann. Davon profitieren Ihre Kunden, aber auch Ihr Unternehmen – denn gibt es eine bessere Image-Kampagne, als offensichtlich funktionierende Zuverlässigkeit?

Deshalb ist Thomas Häring der Gewinner des Tages.