Manuel Diepolder als Chef eines Great Place to Work

In ganz Deutschland befragt „Great Place to Work“ Mitarbeiter über die Qualität ihres Arbeitsplatzes. Die Unternehmen, die in der Analyse am besten abschneiden, nennen sich gern – analog zum Siegel – „Great Place to Work“. Und einer dieser „großartigen Orte zu arbeiten“ befindet sich in Bayerisch-Schwaben. Genau genommen bei Allgäu Batterie in Haldenwang. Das besondere: Das Unternehmen ist nicht nur bayernweit auf Platz 4, sondern im Allgäu sogar an erster Stelle. Besonders stolz macht das Geschäftsführer Manuel Diepolder, der während seines Studiums sogar seine Masterarbeit über das Thema „Miteinander im Unternehmen“ verfasst hat.

„Gegenseitiger Respekt, vertrauensvoller Umgang und gegenseitige Unterstützung sind seit Anbeginn maßgebliche Säulen unserer besonderen Unternehmenskultur. Das war uns immer sehr wichtig und wird auf Augenhöhe gelebt. Dass dies nun im Rahmen von Great Place to Work abteilungsübergreifend so eindeutig vonseiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gespiegelt wurde, berührt mich sehr. Unser Dank gilt jeder und jedem Einzelnen von uns", erklärte der Geschäftsführer zu der Auszeichnung.

Manuel Diepolder, Sie sind nicht nur Unternehmer, sondern auch Menschenversteher. Das beweisen Sie durch die Auszeichnung zum „Great Place to Work“. Ein Unternehmen ist heute nicht mehr ein guter Arbeitgeber, wenn der Name renommiert ist und die Gehälter gut. Es geht viel mehr um eine gelungene Work-Life-Balance und ein produktives Umfeld. Denn ein Arbeitsplatz ist nicht nur ein Ort zum Arbeiten, sondern auch einer, an dem sich zwangsläufig auch zwischenmenschliche Verbindungen abspielen. Und sind Mitarbeiter zufrieden, sind sie auch produktiv. Und produktive Mitarbeiter tragen ganz maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens bei. Das haben Sie bayernweit mit einem sehr guten und allgäuweit mit einem Bestergebnis umgesetzt. Es bleibt zu hoffen, dass andere Arbeitgeber sich Sie zum Vorbild nehmen und ebenfalls zu einem „Great Place to Work“ werden.

Deshalb ist Manuel Diepolder der Gewinner des Tages.