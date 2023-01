KlimaShop! in Friedberg führt die Vier-Tage-Woche ein

Arbeitszeitmodell

Arimin und Peter Spengler sind die Chefs des KlimaShop! in Friedberg. Foto: KlimaShop!

KlimaShop!-Mitarbeiter dürfen sich schon bald über eine bessere Work-Life-Balance erfreuen. Ihr Arbeitgeber stößt fortan mit der Vier-Tage-Woche das Thema New Work im Betrieb voran.Der klimaneutrale Wärmepumpenspezialist senkt die Arbeitszeit, zahlt aber weiter das bisherige Gehalt. Seit Jahresbeginn ist jedes Wochenende daher drei Tage lang – wie ein kleiner Urlaub. Freitag ist der neue Vize-Samstag. Von Montag bis Donnerstag arbeiten, von Freitag bis Sonntag feiern, entspannen und Zeit für Familie und Hobbys haben.

Warum KlimaShop! die Vier-Tage-Woche einführt

Mit diesem Bonus will sich KlimaShop! erneut als ein New Handwork- Unternehmen in der Region auszeichnen. Zu dieser Kategorie gehören innovative Arbeitgeber und nachhaltig wirtschaftende Handwerks-Firmen. Doch warum gehen die KlimaShop!-Geschäftsführer diesen Weg? „Mehr Freizeit ist der Megatrend in der Arbeitswelt. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter happy und motiviert sind. Die Jungen haben mehr Freizeit, andere genießen einen Tag mehr mit der Familie. Zudem wollen wir als Klimapioniere ein Zeichen setzen: Vier statt fünf Tage im Dienst senken den Co2-Ausstoß“, sagen die Chefs Armin und Peter Spengler.

Selbst die Drei-Tage-Woche ist möglich

Mitarbeiter, die es noch flexibler möchten, haben sogar weitere Optionen. Sie können auch in einer Woche nur drei und in der nächsten Woche fünf Tage lang arbeiten. Der Geschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben, Ulrich Wagner, zeigt sich beeindruckt: „KlimaShop! geht neue Wege und steigert damit die Attraktivität von Arbeitsplätzen im Handwerk. Wir begrüßen die Initiative und freuen uns, wenn sich dadurch mehr junge Leute für einen Job bei dem Klimatechnik-Unternehmen interessieren.“

Nicht der erste New Work-Vorstoß

Oft heißt es, dass die modernen New-Work-Konzepte sich nicht auf den Handwerksalltag übertragen lassen. Doch KlimaShop! arbeitet stets gegen diesen Irrglauben. Schon vor der Einführung des neuen Arbeitszeitmodells lockte das Unternehmen mit innovativen Benefits. So erhält jeder neue Mitarbeiter eine Kreditkarte mit einem Startguthaben in Höhe von 1.000 Euro geschenkt. Zudem können Mitarbeiter auf Notfälle mit dem „Hangover-Day“ kurzfristig reagieren.