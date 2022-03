Ellen Dinges-Dierig als Förderin des Wirtschaftsstandorts Augsburg

Ihr Vorgänger, Dr. Markus Litpher hat das Amt nach acht Jahren niedergelegt und sich aktiv für den Wechsel im Vorsitz stark gemacht. Andrea Pfundmeier, die Vizepräsidentin der IHK Schwaben lobte Dinges-Dierig als „außerordentlich engagiert und bestens vernetzt“ und sprach deshalb davon, dass die neue Vorsitzende der Regionalversammlung der IHK Schwaben „mit Ihren Ideen und Erfahrungen neue Impulse“ setze. Damit soll die Interessensvertretung der Augsburger Unternehmerschaft aus Produktion, Handel und Dienstleistungen in neuer Hand langfristig erfolgreich weitergeführt werden, heißt es aus der IHK.

Zum Antritt in ihrem neuen Amt erklärte Ellen Dinges-Dierig: „Themen wie die Berufliche Aus- und Weiterbildung, die Fachkräftesicherung oder nachhaltiges Wirtschaften werden auch künftig über die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes mitentscheiden. In einem hervorragenden Netzwerk aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und einer lebendigen Gründer- und Start-up-Szene bietet Augsburg beste Voraussetzungen für die Überwindung der aktuellen Krisen und eine erfolgreiche Transformation, für die ich mich gern aktiv einbringe.“

Ellen Dinges-Dierig, Sie haben erkannt und in Worte gefasst, für was Ihr Amt steht: Den Standort sichern, um ihn wettbewerbsfähig zu halten. Das ist das wichtigste Ziel überhaupt, wenn es um die Zukunft von Bayerisch-Schwaben geht. In Ihrem neuen Amt haben Sie die Chance – und ich bin mir sicher, Sie werden sie ergreifen – sich genau dafür zu engagieren. Die Unternehmen der Region werden es Ihnen danken.

Deshalb ist Ellen Dinges-Dierig die Gewinnerin des Tages.