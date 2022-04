Daniel Maucher als Digital-Champion am Bodensee

Bundesweit ist das Stadtwerk am See auf Platz drei gelandet und kann sich damit zurecht „Digital-Champion“ nennen. Die Studie hat das Magazin Focus Money gemeinsam mit „Deutschland Test“ sowie das unabhängige „Institut für Management- und Wirtschaftsförderung“ aus Hamburg herausgegeben. Überzeugt hat die Jury unter anderem der Fokus des Stadtwerks auf den Einsatz künstlicher Intelligenz. Denn diese unterstützt dabei, die Einspeisung von Sonnen- oder Windenergie in das Stromnetz zu optimieren.

„Digitalisierungsthemen haben wir schon immer als Chance gesehen“, klärt Daniel Maucher, Projektleiter Digitalisierung beim Stadtwerk, auf. Man habe früh angefangen, Digitalisierungsthemen aktiv anzugehen und Prozesse dahingehend zu optimieren. „Die Technologien, die mit der Digitalisierung Hand in Hand gehen, entwickeln sich in immer rasanter werdendem Tempo. Um da am Ball zu bleiben, bedarf es einer einheitlichen Unternehmensstrategie“, gibt Maucher zu verstehen.

Was auf dem Weg dahin geholfen habe: „Anstatt nur über Digitalisierung zu sprechen, gründeten wir einen bunt gemischten Arbeitskreis mit der Aufgabe, das ganzheitliche digitale Denken in konkrete Strukturen und Projekte zu gießen. Dadurch sind die abteilungs- und bereichsspezifischen Projekte rund um Digitalisierung stets Teil des Arbeitsalltags.“

Daniel Maucher, unsere Welt wird immer digitaler. Deshalb ist es auch an Unternehmen, sich neuen Technologien zu öffnen und diese zu nutzen. Aber wem sage ich das, schließlich wurden Sie zum „Digital Champion“ gekürt. Die Region braucht Champions, um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. In Friedrichshafen sorgen Sie dafür, dass das kein Problem sein wird.

Deshalb ist Daniel Maucher der Gewinner des Tages.