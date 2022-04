Armin und Peter Spengler als Umwelt-Pioniere

KlimaShop! hat sich Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben. Mit ihrem Projekt KlimaWald! haben die beiden Unternehmer Armin und Peter Spengler seit 2010 bereits 160.000 Quadratmeter Wald in Augsburg, Friedberg und Nicaragua gepflanzt. Auch der FC Augsburg hat nun angekündigt, 4.000 Bäume in einem FCA-Wald zwischen Singold und Wertach entstehen zu lassen. „Wir freuen uns über die Klima-Freundschaft mit KlimaShop! Armin und Peter Spengler haben uns mit einem Wohlfühlklima in der Arena und der FCA-Geschäftsstelle unterstützt. Saubere und virenfreie Luft ist wichtig für einen leistungsstarken Bundesliga-Club. Nachhaltige Partnerschaften sind es auch“, unterstreicht FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

„Wir vertiefen die Partnerschaft mit dem FC Augsburg, weil der Verein mit seiner klimaneutralen Arena zu unserem Konzept von Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit passt. Denn moderne Klimaanlagen und Wärmepumpen sind ein wichtiger Bestandteil der Energiewende“, freuen sich die Geschäftsführer Armin und Peter Spengler.

Armin und Peter Spengler, Sie stellen sich vorbildlich einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: Dem Klimawandel. Und mehr noch. Sie haben Ihre ganze Unternehmensstrategie danach ausgerichtet. Gewiss tragen Sie auch dazu bei, den FCA zu seinem „eigenen“ Klimawald ermuntert zu haben. Beide Projekte sind wertvoll, wenn wir unseren Planeten auch noch für kommende Generationen bewohnbar halten wollen. Bleiben Sie Ihrem Streben treu!

Deshalb sind Armin und Peter Spengler die Gewinner des Tages.