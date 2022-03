Ulmer Wieland Gruppe übernimmt Provides

Wieland hat zum 28. Februar 2022 das Unternehmen Provides übernommen, ein führendes Unternehmen in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Wärmeübertragern mit Standorten in Italien, USA und China. Mit der führenden Expertise von Wieland im Bereich von Kupferlegierungen und den Technologien der Provides-Spezialisten sollen zukünftig Produkte im Bereich der Kälte- und Klimatechnik gemeinsam entwickelt werden, heißt es aus dem Unternehmen.

Provides agiert weltweit im Bereich Rohrbündel, Wärmeübertrager und Klimaanlagen und unterstützt Wielands Internationalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie. „Die Akquisition von Provides führt zu einer Erweiterung unseres weltweiten Service- und Technologieportfolios. Wir können unseren Kunden nun einen durchgängigen Fertigungsprozess im Bereich Kälte- und Klimatechnik anbieten: von der Herstellung der Kupferrohre aus rezyklierten Vormaterialien über die Zusammenführung zu Rohrbündeln bis hin zu effizienten Wärmeübertragern, die in großen Klimaanlagen von beispielsweise Hotels und Flughäfen verbaut werden“, sagt Dr. Erwin Mayr, CEO der Wieland Gruppe.

Provides bezieht von Wieland bereits Rohre für die Herstellung der Rohrbündel für Wärmeübertrager. Durch fortlaufende Weiterentwicklungen sollen nun effizientere Anlagen mit kompakteren Bauweisen ermöglicht und eine Reduktion der benötigten Kältemittel erzielt werden, was wiederum zu Einsparungen von Material und CO2 führen soll. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, uns im Bereich Nachhaltigkeit stetig weiterzuentwickeln. Klimakonzepte sowie -anlagen für große Gebäude und Einrichtungen können dank der Kompetenz von Provides umweltfreundlicher werden. Für Wieland ist diese Übernahme daher im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung ein großer Schritt nach vorne“, ergänzt Ivan Di Stefano, President der Wieland Business Unit Thermal Solutions.

Provides wurde 1968 in Latina in Italien gegründet und hat weitere Standorte in Verona (VA), USA, und in Chengdu, China. Mit der Übernahme des Unternehmens erweitert Wieland nun sein globales Produkt- und Service-Angebot.