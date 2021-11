Ulmer Liqui Moly erreicht neuen Umsatzrekord

„Haben Sie Bock auf einen neuen Rekord, einen neuen Meilenstein, eine ganz spezielle, herausragende Leistung?“ Mit diesen Worten motivierte Ernst Prost, Geschäftsführer von Liqui Moly seine Kolleginnen und Kollegen Anfang Oktober. Das Ziel: Bereits nach zehn Monaten den Umsatz des kompletten Vorjahres einfahren.

Die Ulmer verzeichneten im zurückliegenden Jahr immer wieder neue Rekorde. Und auch das selbstgesteckte Zehnmonatsziel hat der Motorölproduzent heute geknackt: 611 Millionen Euro Umsatz. Hinzu kommt eine neue Monatshöchstmarke von 70 Millionen Euro Umsatz im Oktober.

Beachtliche Teamleistung

„Unser Unternehmen ist gesund. Und Öle, Additive und Schmierstoffe sind der Motor der Wirtschaft“, so Ernst Prost stolz und dankbar für die Teamleistung. In der Tat ist dieser Meilenstein mehr als ein Achtungserfolg. Weltweit sind die Rohstoffpreise in astronomische Höhen gestiegen, manche gar nicht mehr erhältlich. Dazu der weltweite Rückgang von Reisen sowie Frachtkapazitäten. „Das alles macht unser bodenständiges und sozial engagiertes Wirtschaften extrem schwierig“, so der Liqui Moly Chef.

Agiles Wirtschaften scheint dem deutschen Mittelständler mit mehr als 1000 Beschäftigten einen Vorteil zu verschaffen. „Wir sind in der Lage unseren Kurs spontan anzupassen. Dazu gehört auch, dass wir uns ständig weiterentwickeln und hart arbeiten. Sonst gehen wir unter“, erläutert Ernst Prost. Der Erfolg gibt dem Unternehmen Recht.

Die Hoffnung auf neuen Rekord

Nicht nur unsere Produkte werden überall gebraucht, sondern auch unser Kundenservice, unsere Qualität sowie unsere gelebten Werte werden geschätzt. Gepaart mit unserem Teamgeist, Kampfeswillen und unserer ausgeprägten Markenbildung ist das unser Erfolgsgeheimnis. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Jahresendspurt und hoffen auf den nächsten Rekord. Den des höchsten Umsatzwachstums. Wir ruhen uns wie immer nicht auf dem Erfolg aus, sondern geben Gas“, schließt Geschäftsführer Ernst Prost ab.