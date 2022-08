Stellen Sie Ihre Frage an unseren B4BSCHWABEN.de-Beraterpool, kostenfrei und anonym

Wir haben die Antwort: Stellen Sie Ihre Frage an unseren B4BSCHWABEN.de-Beraterpool, kostenfrei und anonym

So will Barro Bootsbau GmbH aus Neu-Ulm die Wasserrettung vereinfachen

Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen.

Meilenstein

So will Barro Bootsbau GmbH aus Neu-Ulm die Wasserrettung vereinfachen

Der Praxistest des neuen Rettungsbootes von Barro Bootsbau GmbH war erfolgreich. Foto: Flo Sers

Das Unternehmen mit dem Firmensitz in Kellmünz an der Iller will Rettungsboote für den Ernstfall optimieren. Wie dabei eine bewegliche Bordwand helfen soll.