Reichmann & Sohn errichtet neue Photovoltaikanlage

Nachhaltige Stromversorgung

Aussenaufnahmen der Carport-Photovoltaikanlage auf dem Firmengelände Foto: Reichmann

Die Reichmann & Sohn GmbH hat auf dem Parkplatz des Firmengeländes eine nachhaltige Investition getätigt. Der neu errichtete Carport mit im Dach integrierter Photovoltaikanlage deckt laut Reichmann über die Hälfte des jährlichen Energieverbrauchs des Unternehmens. Eine Erweiterung ist bereits in Planung. 3 x 46 Photovoltaik-Module bedecken das Carport-Dach mit aktuell 34 Stellplätzen. Die 98 kWp große Anlage erzeugt circa 98.000 kWh pro Jahr. So werden jährlich circa 32 Tonnen CO2 eingespart. Überschüsse, die an Sonn- oder Feiertagen entstehen, können ins Netz eingespeist werden. Außerdem wurden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in den Carport integriert, um Geschäftsfahrzeuge mit Elektroantrieb direkt über die Photovoltaikanlage mit Strom zu versorgen. Eine Erweiterung des Carports ist bereits vorgesehen, dadurch will Reichmann den Beschäftigten noch mehr überdachte Stellplätze bieten und in Zukunft eventuell den kompletten Eigenbedarf an Strom selbst erzeugen zu können.

Reichmann wirbt mit nachhaltigem Handeln

Nach dem Anschluss des Firmengebäudes an das Weißenhorner Fernwärmenetz im Jahr 2019 ist der neue Carport mit Photovoltaikanlage die zweite Investition in nachhaltige Energieversorgung. Laut dem Unternehmen leistet Reichmann so einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt, für sie ist nachhaltiges Wirtschaften und Handeln bereits seit Firmengründung ein wichtiges Anliegen. Das Unternehmen erklärt in einer Mitteilung außerdem, dass mit einer eigenen Konstruktion, Fertigung und Montage Arbeitsplätze in der Region gesichert werden und der Transport von Waren reduziert wird. Ein möglichst lokales Netzwerk an Lieferanten und Partnern gewährleistet kurze Lieferwege. Der geringe Einsatz von Plastik in den Maschinen, energieeffiziente Antriebe sowie die robuste Maschinenkonstruktion schonen laut Reichmann Ressourcen und ermöglichen einen langjährigen, zuverlässigen Einsatz bei den Kunden.