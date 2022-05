Das war der Girl's Day bei der Handwerkskammer Ulm

534 junge Frauen haben im vergangenen Jahr eine Ausbildung im Handwerk begonnen. Jeder fünfte Azubi, der im Gebiet der Handwerkskammer Ulm 2021 seine Lehre gestartet hat, war also weiblich. Zwischen Ostalb und Bodensee arbeiten die jungen Frauen beispielsweise mit Stoff oder Leder und verschiedensten Lebensmitteln. Im Berufsalltag beschäftigen sich einige von ihnen aber etwa auch mit Holz, Metall und feinster Elektronik.

Digitalisierung im handwerklichen Beruf

Im vergangenen Jahr waren die Ausbildungsberufe Friseurin, Fachverkäuferin für Lebensmittelhandwerk und Kauffrau für Büromanagement bei jungen Frauen besonders beliebt. Doch nicht nur in kreativen und dienstleistungsnahen Gewerken starten viele von ihnen in ihre Karriere. Gerade die Digitalisierung macht einige Handwerksberufe für Frauen noch spannender und attraktiver. Dazu gehört zum Beispiel die Ausbildung zur Zimmerin oder Schreinerin. Im Bodenseekreis schafft es die Schreinerin sogar unter die Top drei der beliebtesten Ausbildungsberufe.

Möglichkeiten zur Entwicklung der Karriere

Ob als Chefin, Meisterin, Mitarbeiterin, Gesellin oder Auszubildende: Handwerksberufe bieten auch für Frauen gute Möglichkeiten zur Entwicklung der eigenen Karriere. Jeder fünfte Meistertitel, der im Gebiet der Handwerkskammer Ulm im vergangenen Jahr vergeben wurde, ging an eine Handwerkerin. Die Zukunftsausichten im Handwerk sind für Mädchen und junge Frauen so gut wie nie. In den Gewerken Elektronik, Anlagenmechanik für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder im Metallbau sind es auch junge Handwerkerinnen, die die Zukunft unseres Landes mitgestalten. Aber auch in anderen Gewerken sorgen junge Handwerkerinnen jeden Tag dafür, dass die Menschen vor Ort mit Handwerksleistungen versorgt werden.

Weshalb die HWK auf den Girl's Day setzt

Um noch mehr junge Frauen für eine Karriere im Handwerk zu begeistern, öffnen die Bildungsakademien der Handwerkskammer Ulm am Girl’s Day ihre Türen. In den Werkstätten in Ulm und Friedrichshafen erhielten interresierte Schülerinnen Einblicke in die verschiedensten Gewerke. Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, verschiedene Berufe auszuprobieren. Sie arbeiten einen Tag lang mit ihren Händen, entdecken Stärken und Interessen und haben nebenbei die Möglichkeit neue Erfahrungen zu sammeln.