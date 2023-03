Sparkasse Schwaben-Bodensee: Wer gewinnt beim PS-Sparen?

10.000 Euro

Gebietsdirektor Memmingen, Michael Karrer (links) und Privatkundenberater Fabian Denlöffel (rechts) gratulieren ihrem Kunden Robert Endras zum 10.000-Euro-Hauptgewinn beim PS-Sparen der Sparkassen. (Quelle: Sabine Motzer, Sparkasse Schwaben-Bodensee)

Robert Endras darf sich freuen, denn er hat im PS-Sparen, der Lotterie der Sparkasse, den Hauptpreis gewonnen. Fabian Denlöffel, Privatkundenberater in der Hauptstelle Memmingen der Sparkasse Schwaben-Bodensee, und Gebietsdirektor Michael Karrer überreichten dem glücklichen Gewinner die Summe von 10.000 Euro.

Gewinne für Kunden und lokale Projekte

Die Teilnahme am PS-Sparen, bei dem jeden Monat über 114.000 Gewinne im Wert von etwa 1,55 Millionen Euro ausgelost werden, kann sich nicht nur für die Kunden der Sparkasse lohnen: Auch regionale Organisationen, Vereine und Projekte profitieren davon. Denn mit jede kauf eines PS-Loses wird nicht nur ein Teil des Betrages auf das Kundenkonto eingezahlt – ein weiterer Teil geht an die Lotterie selbst, de damit lokale gemeinnützige Projekte unterstützt. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee, die aus der Fusion der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und der Kreissparkasse Augsburg hervorgegangen ist, besitzt eine weitläufige regionale Reichweite. Im letzten Jahr konnten mithilfe der Einkünfte des PS-Sparens lokale Vereine und Projekte in der Schwaben-Bodensee-Region durch Spenden in der Höhe von über 370 000 Euro gefördert werden.

Das neue Auto kann kommen

Robert Endras selbst nimmt bereits seit mehreren Jahren regelmäßig an der Lotterie der Sparkasse teil. Jetzt hat sich die lange Treue für ihn ausgezahlt – und das genau zur richtigen Zeit: „Seit längerer Zeit überlege ich ein Auto zu kaufen. Mit dem Gewinn ist das Überlegen vorbei – jetzt wird gekauft,“ freu sich Endras bei der Gewinnübergabe.