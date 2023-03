So will die Blueprint Advanced Manufacturing GmbH den Markt erobern

Firmengründung

Jens Harmeling ist einer der beiden Co-Founder der Blueprint Advanced Manufacturing GmbH. Foto: Blueprint Advanced Manufacturing GmbH

Die Blueprint Advanced Manufacturing GmbH kombiniert Produktionstechnologien mit Kenntnissen in Oberflächenveredelung, um so Bauteile in industrieller Qualität zu fertigen. Von der Idee über die Produktion bis zur Auslieferung ermöglicht Blueprint die Herstellung der Produkte. Das sind dann beispielsweise Kunststoffkomponenten für die Medizintechnik oder Kleinserien für Konsumgüter.

Nachhaltigkeitsziele im Blick

„Wir sind die Schnittstelle zwischen den Ideen unserer technikbegeisterten Kunden und den Lösungen für eine wirtschaftlich sinnvolle Fertigung”, sagt Jens Harmeling Co-Founder der Blueprint Advanced Manufacturing GmbH, der zuvor als Geschäftsführer eines Kompetenzzentrums für additive Fertigung tätig war. „Wir unterstützen und ermöglichen die Nachhaltigkeitsziele unserer Partner durch bessere Rohstoffnutzung, geringen CO2-Fußabdruck und neuen Produktmorphologien”, sagt Co-Founder Jordan Kopping, der zuvor bei BASF gearbeitet hat.

Investition in Produktionsanlagen

Unterstützung erhielt der Betrieb von den beiden Unternehmern Ferdinand Piёch und Prof. Hanns-Peter Knaebel. Mit einer sechsstelligen Startinvestion wurden bereits Produktionsanlagen angeschafft. „Wir sind überzeugt, dass Technologiekompetenz und persönliche Expertise die Schlüssel für erfolgreiche kundenspezifische Lösungen und damit auch unseren Unternehmenserfolg sind.”, sagt der Beirat Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel, der zuvor bereits in verschiedenen Management-Positionen tätig war.